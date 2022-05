Jacob Forever estrena "El que a tarro mata"

Jacob Forever Foto © Jacob Forever / Facebook

El cantante cubano Manuel Jacob, conocido por su nombre artístico Jacob Forever, acaba de presentar en las redes sociales su último tema: "El que a tarro mata".

"Vayan pa' YouTube y para todas las plataformas digitales que ya estamos arriba", pidió el reguetonero en un su cuenta de Instagram.

Jacob estrenó el tema el viernes pasado, y en estos dos días el video clip ha superado las 48,200 vistas y los 3.4 mil likes.

Como deja entrever el título de la canción, la letra alude a la supuesta infidelidad de una mujer a su pareja y la respuesta de éste.

"Yo te dije que lo pensaras, yo te dije que no lo hicieras, porque te iba a pagar con la misma moneda. Pero tú no me hiciste caso, y cogiste pelo suelto y carretera. Y te quedaste en eso, y te quedaste fuera. Ay, qué dolor, qué dolor tú tienes. Porque te di lo que tú llevas, porque te di donde te duele. Conmigo tú la hiciste mal, y yo te dije: 'no te desesperes'. El que a tarro mata, a tarro muere", canta El Inmortal.

No hace falta recordar que este tema no tiene ninguna relación con la vida personal del intérprete, que en su vida personal mantiene una sólida relación de más de ocho años con su esposa y madre de su hija más pequeña Diliamne Jacob, mejor conocida como La Dura, a quien en marzo pasado dedicó "Dura bebé".

El reguetonero atraviesa un gran momento profesional. Hace menos de un mes lanzó en YouTube "La Técnica", un pegadizo tema cargado de buena energía.

Puedes seguir a CiberCuba Entretenimiento en Facebook, Instagram o Youtube.