Jacob Forever se despide de abril con el estreno de "La Técnica", su nueva canción

Jacob Forever se despide de abril con un nuevo lanzamiento, una canción que aterriza en Youtube con su correspondiente videoclip y que promete sonar y mucho los próximos meses de calor. Se trata de "La técnica", un pegadizo tema que presenta el reguetonero cubano este viernes 29 de abril en todas las plataformas digitales.

Con unos ritmos urbanos y cargados buena energía, El Inmortal publica esta canción perfecta para dedicar a esa persona que acabas de conocer, que te tiene totalmente enganchado y que no te puedes sacar de la cabeza.

"Todo el día tú me mantienes pensando y yo sigo buscando y no logro encontrar. Recuerdo cada vez que me decías cuidao que te puedes enredar", canta el reguetonero cubano, que unos días atrás advertía a todos sus incondicionales que viene una temporada bailable. Una que parece que comenzó con este nuevo sencillo.

Las reacciones a este nuevo lanzamiento no se han hecho esperar y muchos de sus fans le dejaron comentarios debajo del videoclip de "La técnica" en su canal de Youtube.

"¡Oye! Jacob, sin duda me encantó. El ritmo es tan contagioso y chévere, qué simplemente pone a bailar de una", "Enséñame esa técnica para hacer esos clásicos", "Buen tema, tremendo palo como los demás temas que has tirado éxitos", son algunos de los mensajes que le enviaron al intérprete de "Hasta que se seque el Malecón".

Y a ti, ¿qué te parece lo nuevo de El Inmortal?

Puedes seguir a CiberCuba Entretenimiento en Facebook, Instagram o Youtube.