Cantante cubana Annia Linares: "Los artistas siempre estamos a expensas de una caída en el escenario"

La cantante cubana Annia Linares, quien se cayó inesperadamente este sábado en pleno espectáculo en el club nocturno Alfaro’s, en la Calle Ocho de Miami, afirmó que los artistas siempre están a expensas de una caída en el escenario.

Según contó la también actriz, a pesar de tener dos fracturas en los tobillos y haber sentido dolor ese día, subió el sábado al escenario y sus piernas se torcieron, por lo cual terminó cayendo al suelo, escribió en su perfil de Facebook este lunes.

Captura de Facebook / Annia Linares

“Durante el día, el sábado, me dolía mucho y con fomentos, pastillas y descanso pude ir a trabajar, en el momento que actuando me agaché un poco, porque en esa canción siempre lo hago, se me olvidó por completo mi dolencia y ahí fue donde el tobillo se viró”, confesó.

La cantante contó que en la caída logró voltear el cuerpo y caer sentada y aunque no fue grave, el domingo lo pasó con tratamiento.

Linares reconoció también el esfuerzo que supone para ella tener que actuar, cubriéndose los tobillos con botas para evitar el dolor, que empeora al usar tacones.

"Yo tengo en el tobillo dos fracturas de caídas, durante mi vida, o sea no son fracturas nuevas, y desde joven he padecido de muchos dolores, pues no soldaron bien los huesos. Cuando uso tacones, por supuesto es mucha la molestia, por eso tengo botas de todos los colores y tamaños para poder cubrirme el tobillo y que no me duela mientras estoy en escena", explicó.

También reveló que se ha divertido mucho con los memes, videos de TikTok y las ocurrencias a propósito del accidente.

La popular artista de 72 años interpretaba el tema “Ojalá”, de Silvio Rodríguez, cuando acuclilló en exceso su cuerpo y terminó en el suelo.

Luego de caer, se acostó en el piso, levantó las piernas, se incorporó sola, se arrastró sentada hacia el borde del escenario y siguió cantando, mientras pedía al público que coreara la canción.

Linares nació en Venezuela, en 1950. Sus padres llegaron a vivir en La Habana en 1963 y la matricularon en la Escuela de Formación de Actores de la televisión cubana.

En 1970 fue su debut profesional como cantante, actriz y animadora en la radio y la televisión cubanas. Ese año participó en el espacio "Teatro ICR", con la obra Shakuntala, y en el programa de variedades "Juntos por los 10 millones", donde cantó el tema "Ilusión".

En 1992 llegó a Miami, donde dedica parte de su tiempo a impartir clases de interpretación a niños con condiciones especiales en D L Art Music Academy, un centro creado por ella y su hijo, para ayudar a estos pequeños.

