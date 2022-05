Vigilia Mambisa saca la aplanadora contra Laura Pausini y Los Van Van

Un grupo de exiliados cubanos de la organización Vigilia Mambisa, en Miami, pasaron una aplanadora sobre discos de la cantante italiana Laura Pausini, por considerarla una comunista "amiga de Miguel Díaz-Canel".

El acto tuvo lugar el sábado, frente a la sede del restaurante Versailles. En la jornada hubo actividades de protestas también por el concierto en el Charles Dodge City Center de Pembroke Pines, de agrupaciones cubanas como Van Van y Havana D' Primera.

La manifestación contra Pausini se debe a la existencia de una fotografía en la que la cantante aparece con miembros dela policía cubana.

Pausini actuó ante miles de espectadores en la Ciudad Deportiva junto a Gente de Zona en junio de 2018 y regaló a los cubanos una actuación memorable. La propia cantante compartió la foto con los policías en una publicación en sus redes sociales, como una imagen más tomada junto a admiradores durante su estancia en la isla.

Miguel Saavedra, director Vigilia Mambisa aseguró que en la foto se ve a la Pausini "muy contenta" junto a miembros de los órganos de inteligencia y contrainteligencia del Gobierno cubano.

Los manifestantes de Miami llevaron carteles que decían "Laura Pausini, castrista, comunista, amiga de Díaz-Canel". También mostraron pancartas contra el presidente Joe Biden quien recientemente aprobó un grupo de medidas para flexibilizar las relaciones bilaterales con Cuba.

Pausini tenía previsto un concierto en Florida este fin de semana, pero canceló su actuación tras ser confirmada con coronavirus después de presentar el Festival de Eurovisión 2022.

"Desde el sábado me he estado sintiendo muy mal. Pensé que la fatiga fue la causa de esto, pero desafortunadamente no fue así. Acabo de enterarme que he dado positivo y por esta razón estoy aislada y no puedo salir", dijo Pausini al informar que cancelaba su concierto "Amor a la música".

En los días previos a la presentación de Van Van en Miami, la asociación Actions 4 Freedom hizo una petición en la plataforma Change.org para exigir a la ciudad de Pembroke Pines que cancelara el concierto de las agrupaciones cubanas. Sin embargo, la solicitud fue desestimada porque implicaba una cuantiosa indemnización a los organizadores del evento.