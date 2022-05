Así fue el concierto de Van Van y Havana D’Primera en Miami

La orquesta cubana Los Van Van se presentó este viernes el Charles Dodge City Center de Pembroke Pines a pesar de que en los alrededores del recinto se congregaron cientos de exiliados que protestaron con pancartas y banderas cubanas y estadounidenses contra la celebración del concierto al grito de “traidores”, “comunistas” y otros similares.

Algunos de los manifestantes -concentrados en un área vallada para evitar altercados- gritaron frases como "¡Díaz-Canel singao!", "¡Patria y Vida!" "¡Viva Cuba Libre!" o "¡Váyanse para Cuba!".

En el grupo sobresalió el influencer Alexander Otaola, quien subrayó que en los alrededores del recinto repartieron incluso propaganda contra el embargo de EE.UU. a Cuba.

“¿Por qué no van pa’ Cuba a ver a estos sarnosos? ¡Vayan para Cuba! Comunistas arrepentidos. La familia de ustedes, los padres y los abuelos tiraban huevos en el 80 y hoy están aquí comiendo jamón", gritó uno de los manifestantes, según revelan imágenes filmadas por CiberCuba.

"Con tantos niños muriéndose de hambre en Cuba, que les quitaron la leche a los 5 años, que son familia de ustedes. Les debía dar pena. Falta de respeto que son todos”, añadió a continuación.

Algunos de los manifestantes no escatimaron ofensas y hasta burlas sobre la ropa o el aspecto físico de algunos de los asistentes al concierto.

A pesar del ambiente en el exterior del auditorio, las imágenes del interior revelan que la presentación transcurrió con normalidad, con la presencia como invitados de Alexander Abreu y Havana D’Primera, como estaba previsto.

“Miami. Se hizo. Gracias”, escribió Abreu en sus redes sociales.

También subió unos minutos al escenario el reguetonero El Taiger, que recientemente estuvo de visita en La Habana.

“Este tipo es un animal. Sin miedo”, escribió Abreu junto a imágenes del reguetonero animando al público desde el escenario.

Los Van Van iniciaron el pasado 30 de abril una gira de diez conciertos por Estados Unidos que culmina este sábado en el Hard Rock Café de la ciudad de Orlando, en el condado de Orange, también en Florida.

En los últimos días, exiliados cubanos pidieron por varias vías la suspensión de los conciertos en Florida. El grupo Actions 4 Freedom inició una campaña en la plataforma Change.org en la que pidió a la ciudad de Pembroke Pines cancelar la actuación.

"Los Van Van es una banda de música que históricamente apoyó y colaboró con la dictadura cubana; su apoyo incondicional al Partido Comunista de Cuba ha hecho que su presencia no sea bien recibida en el sur de la Florida", señalaba la petición, que subrayó que la banda "representa" al régimen "totalitario y terrorista de La Habana”.

La orquesta, creada en 1969 por el fallecido Juan Formell, se ha mantenido durante más de cinco décadas en la cima de la popularidad en Cuba pero es vista por parte del exilio cubano como embajadora del régimen castrista.

“Hay más gente joven, gente que ha venido desde los años 90 con otra mentalidad y otro objetivo”, dijo Juan Formell en 2010 al referirse a la recepción del público durante una gira por EE.UU., que incluyó Miami, Cayo Hueso y Puerto Rico.

En 1999 un concierto de la orquesta en el Miami Arena estuvo acompañado de protestas en las que los manifestantes lanzaron botellas y piedras.

La última actuación en Miami de la agrupación fue en 2019, durante una gira mundial para celebrar el medio siglo de vida de la agrupación.

“Como no somos políticos tratamos de estar apartados de eso, tratando de hacer nuestra música”, dijo en 2019 el actual director de la orquesta, Samuel Formell, en entrevista con Associated Press.

"Al final, no hay duda de que cuando ves un concierto de Los Van Van no se habla de política, no se habla de nada, lo que se hace es ir a bailar y a disfrutar y a olvidar un poco los problemas que cada ser humano pueda tener día a día", precisó entonces el músico.

En la época del “deshielo” con el gobierno de Cuba durante la presidencia de Barack Obama, Los Van Van se presentaron en Miami varias veces.

Fallecido Juan Formell en 2014, su hijo Samuel ha intentado preservar desde entonces el prestigio de la agrupación, apodada "El Tren de la Música Cubana".

Los Van Van estrenaron a inicios de diciembre del 2021 el videoclip promocional del sencillo "Se muere de sed la tía", un lanzamiento a propósito de los 52 años de la orquesta. El tema está incluido en la más reciente producción discográfica de la agrupación, que lleva por nombre "Mi Songo", y que salió al mercado bajo el sello de la Empresa de Grabaciones y Ediciones Musicales (EGREM).

