Denuncian que adolescente fallecida por explosión en el Saratoga no fue auxiliada a tiempo

Adolescente cubana Mélanie Laura Mosqueda Chacón Foto © Facebook / Isabel Pereiro

Un amigo de la adolescente cubana Mélanie Laura Mosqueda Chacón, fallecida por la explosión del Hotel Saratoga el pasado 6 de mayo, denunció que la joven murió desangrada en una acera del Capitolio sin recibir asistencia.

En una entrevista exclusiva para el medio independiente Diario de Cuba, uno de sus compañeros de estudio que pidió el anonimato, dijo que Mélanie falleció por heridas recibidas en el cuello, y luego de que la ambulancia tardara casi una hora en llegar.

"A Mélanie el impacto de un vidrio le corta el cuello y empieza a desangrarse. Ella se pone la mano para detener la sangre hasta que queda con los signos vitales leves. Entre un policía y un civil la trasladan hasta el Capitolio y la dejan tirada ahí hasta que llegara el SIUM (ambulancia del Sistema Integrado de Urgencias Médicas)", cuenta el entrevistado.

De acuerdo con la fuente, la ambulancia llegó casi una hora después, algo que quedó constatado tras el análisis de una serie de videos que circularon ese día.

Adolescente cubana Mélanie Laura Mosqueda Chacón. Facebook Isabel Pereiro

"La trasladan hacia el Hospital William Soler. En el camino fallece por toda la sangre que perdió. A nosotros nos dan la noticia de ella sobre las 2:00PM porque los demás muchachos empezaron a ver los videos que circulaban en Facebook y por la ropa se dieron cuenta de que ella era la que permanecía en la acera del Capitolio", prosiguió.

DDC, que cuenta lo sucedido con Mélanie y dos amigas que pasaban frente al Saratoga cuando este explotó, recuerda que tras la explosión los transeúntes empezaron a transmitir el siniestro en vivo a través de Facebook, y en diferentes reportes se logra dar seguimiento a lo ocurrido con la víctima.

En una directa del activista Ángel Cuza, posteriormente detenido por esa grabación, se muestra el momento en que dos hombres cargan a la joven y la depositan en la acera del Capitolio. En materiales posteriores –que por respeto a la familia no serán reproducidos– se le ve en varios momentos agonizando sin que nadie se percatara de ello o hiciera algo para socorrerla.

El análisis indica que solo después de las 11:30 am, 40 minutos después de la explosión, comienzan a publicarse las primeras imágenes donde se ven vehículos del SIUM.

Mélanie Laura Mosqueda Chacón cursaba el técnico medio de Alojamiento Hotelero en el Instituto Politécnico de Servicios (IPS) Playa Girón, del municipio Playa.

Ella y dos amigas, Lorena Más Llorente e Ismeily González La O, no habían ido a la escuela ese día porque les tocaba ponerse el refuerzo de la vacuna antiCovid-19, y habían acudido a inmunizarse a La Habana Vieja.

De acuerdo con DDC, Lorena aún permanece hospitalizada e Ismeily ya se recuperó y se incorporó a clases. Ella contó que "ese día andábamos juntas como todos los días. Íbamos a vacunarnos la dosis de refuerzo; ellas sí se vacunaron, pero yo no pude porque me dio el Covid y no tenía el ciclo de la próxima vacuna. No teníamos planes para ese día, cada cual ya iba para su casa".

Al ser preguntada por el momento de la explosión, cuenta que quedó impactada y solo atinó a ver "un gesto de Mélanie como intentando llevarse las manos al cuello y caerse. Y Lorena parada, tapándose los oídos".

Dijo que el cuello de la joven sangraba, pero luego entró en shock y la perdió de vista.

"A mí me llevaron dos señoras para el restaurante Los Nardos, donde me lavaron la cara, me dieron agua para que me calmara y luego llamaron a mi papá. Él no pudo llegar a mí porque había muchas personas y le dijeron que ya yo estaba para el policlínico", relató González La O.

El gobierno cubano no ofreció detalles de las víctimas del Saratoga hasta 24 horas después del suceso, en el primer listado aparecía el nombre de Mélanie, residente en La Habana. 17 años.

El régimen cubano ha reconocido el déficit de ambulancias en el país, pero no ha hecho demasiados esfuerzos para resolverlo. Esa crisis quedó evidenciada en el peor momento de la pandemia de Covid-19 en la isla, cuando en varias provincias los taxis particulares, e incluso los coches de tracción animal debieron servir para el traslado de pacientes a los hospitales.

En octubre la población del país reaccionó indignada ante la confirmación de una compra de más de 800 vehículos destinados al Turismo en Cuba, y decenas de carros para uso de la Policía, mientras en algunas provincias como Guantánamo varios internautas afirmaron que el SIUM funciona con una sola ambulancia.

Mélanie quería terminar de estudiar el técnico medio y entrar a la Facultad de Turismo de la Universidad de La Habana.

Desde los sucesos del Saratoga su abuela, Isabel Pereiro, afirma en Facebook que sigue "de luto y tan triste como todos los días, no hay consuelo para mi familia y para mí".

Post de Isabel Pereiro, abuela de Mélanie. Facebook

En la explosión del Hotel, administrado por el conglomerado militar GAESA, perteneciente a la cúpula del Gobierno cubano, murieron 46 personas.

Sin embargo, hasta el momento ninguna entidad se ha hecho responsable de lo ocurrido. El régimen se limitó a decir que la explosión fue provocada por un escape de gas y no ha ofrecido más detalles al respecto.