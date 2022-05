Correos de Cuba resuelve problema con Xpress Multiservices y procesa contenedores atrasados

El Grupo Empresarial Correos de Cuba (GECC), informó este lunes que comenzó a procesar los contenedores atrasados enviados desde Panamá por la compañía Xpress Multiservices S.A. cuyas cargas reclamaban los destinatarios desde hacía semanas.

“La Empresa de Mensajería y Cambio Internacional (EMCI) y la compañía Xpress Multiservices S.A. concluyeron las negociaciones que durante semanas estuvieron sosteniendo, con el compromiso por esta última de cumplir rigurosamente lo acordado en el contrato de este servicio”, indicó Correos de Cuba en sus redes sociales.

La empresa estatal admitió que “en las últimas semanas se han registrado reiteradas quejas por la demora en el procesamiento y entrega a los destinatarios de 10 contenedores con envíos de paquetería tramitados hacia Cuba desde Panamá por la compañía Xpress Multiservices”.

Según Correos, la demora -de la que no precisó el número de días- se debió “al incumplimiento por esta última de lo pactado contractualmente con la Empresa de Mensajería y Cambio Internacional del GECC”. Esta última empresa no es responsable de las demoras, afirmó GECC, pero no obstante ofreció disculpas a los clientes e informó “que ha iniciado el procesamiento de las cargas atrasadas de Xpress Multiservices SA para su entrega a los destinatarios en Cuba”.

A comienzos de mayo, la empresa estatal Correos de Cuba detuvo la distribución de 10 contenedores de paquetería alegando impagos de la agencia de envíos Xpress Multiservices. La medida perjudicó a cientos de clientes dentro y fuera del país, quienes alegaron llevar hasta siete meses de espera.

“La oficina de paquetería y cambio internacional de correos tiene retenidos 10 contenedores pues, al decir de ellos, la agencia Xpress Multiservices S.A. radicada en Panamá ha venido incumpliendo los pagos desde hace tiempo”, dijo a CiberCuba y bajo condición de anonimato una de las clientas perjudicadas que reside en Estados Unidos.

Según su testimonio, Correos de Cuba aseguró que “hasta que estos pagos no se liquiden en su totalidad, no serán descargados ni entregados a la población”, lo cual le hace preguntarse por qué la empresa estatal “siguió aceptando contenedores de ellos” a pesar del prolongado tiempo de impagos.

“En esos contenedores van artículos de primera necesidad que nosotros, los que vivimos fuera de Cuba, enviamos a nuestros familiares en Cuba para paliar la grave crisis de alimentos y medicamentos que hay en la isla. Considero injusto, inhumano, que se tome de chivo expiatorio a los clientes, que sí pagamos nuestros envíos, para resolver una querella que solo incumbe a las dos empresas”, denunció.

Para conocer más detalles, CiberCuba intentó comunicarse con la empresa cubana de Correos que gestiona los envíos, pero no obtuvo respuesta.

Otra clienta -ahora en Cuba- también envió su carga en diciembre, pero de 2019 y desde Panamá. Al conocer que su envío había llegado a la isla, contactó a la empresa de Correos cubana y esta le respondió que no se despacharía por impagos de la agencia panameña. Meses más tarde, la empresa estatal le aseguró que “los directivos de Xpress Multiservices se comprometieron a cumplir” sus obligaciones contractuales y “tan pronto cumplan, serán procesados los contenedores”.

Se trata de “siete contenedores retenidos en el [puerto de] Mariel y tres en Correos de Cuba”, dijo la clienta residente en Cuba, a quien “el jefe de la agencia aseguró que efectuó el pago a Correos”, cosa que Correos niega, de acuerdo con declaraciones de varios clientes.

“Estoy en la misma situación de los contenedores retenidos de la agencia Xpress Multiservices Considero que deben tomar en cuenta que hay un pueblo afectado, esos paquetes contienen productos de alta necesidad que corren riesgo de caducar con la situación que estamos viviendo”, advirtió un internauta en el perfil de Correos de Cuba en Facebook.

“Por favor, pedimos en nombre de infinidad de personas que estamos en esta situación que valoren y tomen una decisión que favorezca a la población”, suplicó el cliente haciendo referencia a la situación de crisis por la que atraviesa el país.

Sin embargo, CiberCuba se puso en contacto con Romel Martínez, gerente de operaciones de Xpress Multiservices S.A., una agencia privada fundada el 23 de agosto de 2018 y asentada en el registro público de Panamá como sociedad anónima, y su versión difiere de la ofrecida por Correos de Cuba.

Xpress no solo se ve acorralada por la inflexibilidad de la empresa estatal cubana, sino por sus elevados precios. La compañía panameña debe pagar a Cuba 9.25 dólares por cada 1.5 kg, entre flete y correos, lo cual ya deja un margen de ganancias estrecho, puesto que Xpress cobra los envíos al cliente a 11 dólares por el mismo peso.

Además de la distribuidora en Cuba, la naviera que transporta la carga también es cubana y ha incrementado sus tarifas a más del doble. Para que se tenga una idea, en sus inicios, Xpress pagaba a poco más de 2,500 dólares cada contenedor; ahora paga 5,413.

Se trata de Servinaves Panamá S.A, registrada en la nación centroamericana y propiedad de GAESA, un entramado de empresas militares, el mayor de Cuba, que opera bajo apariencia civil absorbiendo alrededor del 70% de la economía del país. “Para hacerse una idea de su falta de transparencia, baste decir que no publican sus estados financieros”, ha asegurado el Instituto Español de Comercio Exterior sobre GAESA.

Entre los riesgos de las demoras en la entrega de paquetería están los desvíos, las estafas, los robos de mercancía, así como su deterioro y extravío, además de la caducidad de productos como pueden ser medicamentos y alimentos; situaciones todas por las que los clientes cubanos han expresado sus quejas en multitud de ocasiones.