Marc Anthony reaparece tras su compromiso: "A veces la mejor terapia es salirte de tu sistema"

Marc Anthony Foto © Instagram / Marc Anthony

El salsero neoyorquino Marc Anthony reapareció en redes sociales con una foto en su estudio, luego de las múltiples reacciones que provocó el anuncio de su compromiso con su pareja Nadia Ferreira.

“¡En el estudio! ¡Vuelvo a la carga! A veces, la mejor terapia es salirte de tu sistema”, escribió el cantante, refiriéndose a su regreso tras una lesión en la espalda que lo mantuvo alejado del trabajo.

A inicios de mayo, Marc Anthony tuvo un accidente en unas escaleras poco antes de comenzar un concierto en Panamá, el cual se vio obligado a cancelar.

Horas después, el artista dijo en un comunicado que estaba mejorando: "Estoy bien. No puedo decir que estoy mejor, pero es lo que es. Soy un ser humano, me lastimé la espalda y espero que me deseen lo mejor”.

El salsero dijo que lamentaba la cancelación del concierto, pero aseguró a sus fans en ese país que volvería, aunque la fecha de la nueva presentación no ha sido anunciada.

No obstante, tras los malos ratos, siempre vienen alegrías y momentos agradables. Mientras se recuperaba, Marca Anthony sorprendió a su novia con un viaje a Disneyland por su 23 cumpleaños, junto a familiares y amigos.

Pero la sorpresa no quedó ahí, pocos días después una foto en el perfil de Instagram de la modelo paraguaya, luciendo un precioso anillo, anunciaba el compromiso de ambos.

Desde que se hizo pública la noticia de la futura boda, la parejita ha estado compartiendo fotos en redes sociales de momentos juntos en los que se les ve muy acaramelados.

Estas serán las primeras nupcias para Nadia Ferreira y la cuarta para Marc Anthony, quien estuvo casado antes con Dayanara Torres, Jennifer Lopez y Shannon de Lima; las dos primeras, madres de sus cuatro hijos.

Ojalá y esta sí sea la última vez en pronunciar los votos matrimoniales. Por el momento, solo queda seguir disfrutando del cantante y esperar las sorpresas que depare la boda.

Puedes seguir a CiberCuba Entretenimiento en Facebook, Instagram o Youtube.