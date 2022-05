Retiene en Honduras a senadora colombiana Piedad Córdoba con 68 mil dólares

Piedad Córdoba ante tumba de Fidel Castro Foto © Sierra Maestra

Las autoridades migratorias de Honduras anunciaron la detención de la senadora colombiana Piedad Córdoba quien intentaba entrar a ese país con 68,000 dólares en efectivo sin declarar a la aduana.

“El Instituto Nacional de Migración (INM) informa a la comunidad nacional e internacional, que la senadora de Colombia, ciudadana Piedad Córdoba ha sido provisionalmente retenida para investigación por la portación de aproximadamente 68,000 dólares americanos que no fueron declarados y que según lo manifestado, pertenecen a un empresario colombiano que reside en la ciudad de Tegucigalpa, quien está siendo citado por la Fiscalía de Honduras para que rinda su declaración y se siga el procedimiento de ley correspondiente”, escribió en un comunicado oficial el abogado Allan Alvarenga Gradis, director ejecutivo del INM.

La nota, publicada desde la cuenta de esa institución en la red social Twitter, recibió más de 2,300 respuestas, en su mayoría condenando a Córdoba por su supuesto proceder ilegal y recalcando que su posición política no constituye excusa para este comportamiento.

“La inmunidad aplica en Colombia. En otro país no aplica, es una ciudadana más, a menos que la cancillería emita un aval o el congreso lo emita para misión diplomática”, agregó un internauta. “Gracias por el comunicado, pero les comento, esa señora todavía no es Senadora, es electa, y solo hasta el 20 de julio, tomaría posición, aquí la Registraduría, todavía no le ha entregado la credencial como tal”, afirmó otro forista.

De acuerdo con la agencia española de noticias EFE, Córdoba, de 67 años, fue detenida en el Aeropuerto Internacional de Palmerola, situado en el central departamento hondureño de Comayagua. El dinero no declarado venía oculto en una maleta por lo que la política fue requerida cuando pretendía tomar un vuelo comercial con destino a Panamá.

Durante su viaje a Honduras Córdoba se reunió con autoridades del Gobierno que preside Xiomara Castro, líder del oficialista Partido Libertad y Refundación (Libre, izquierda). En estos momentos, junto a la divisa que le fue requisada, se encuentra a disposición del Ministerio Público, donde se dará seguimiento a las investigaciones correspondientes.

La política colombiana, que ya había sido senadora entre 1994 y 2010, ha estado en el ojo del huracán luego de que en febrero último salieran a la luz pública declaraciones de su ex asesor Andrés Vásquez, sobre sus implicaciones deshonestas en operaciones de liberación de secuestrados.

Según Vázquez, hace unos 15 años Córdoba "habría capitalizado políticamente la entrega de secuestrados hasta el punto de conseguir que las liberaciones de Íngrid Betancourt y de los tres contratistas estadounidenses se retrasaran”, con el propósito de dar todo el crédito al fallecido mandatario venezolano Hugo Chávez, para que este luego la ayudara en sus aspiraciones de llegar a la presidencia de Colombia.

La senadora también ha sido acusada de tener vínculos con Álex Saab, supuesto testaferro del actual gobernante de Venezuela Nicolás Maduro, con el que ella habría viajado y hecho negocios, como algunos sectores políticos denuncian.

Córdoba tiene también probados lazos de unidad con el régimen cubano, incluido el dictador Fidel Castro Ruz. En 2017 llegó incluso hasta la tumba de Castro Ruz en el cementerio de Santa Ifigenia en Santiago de Cuba, para anunciar desde allí su candidatura a la presidencia del país cafetalero, la cual eventualmente perdería.

"He querido venir a decírselo porque necesito de su acompañamiento, para que me ilumine con su energía y me de la fuerza y la resistencia para una tarea que va a ser muy difícil", aseguró en esa oportunidad la parlamentaria izquierdista tras dejar una ofrenda floral en el monumento.

En abril de este año, el ex presidente colombiano Álvaro Uribe alertó precisamente sobre los peligros que corría la nación sudamericana si llegaba al poder un partido de izquierda, en las elecciones generales previstas para el próximo 29 de mayo.

Uribe -líder del partido Centro Democrático y muy activo en redes sociales- pidió cautela con el voto, y lo hizo aludiendo al “sueño de Fidel Castro”, en referencia a un hipotético triángulo socialista en el Caribe, integrado por Cuba, Venezuela y Colombia.