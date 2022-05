Excarcelan a jóvenes manifestantes del 11J Brandon David Becerra y Rowland Castillo

Brandon David Becerra y Rowland Castillo Foto © Facebook / Camila Rodríguez - Yudy Castro

Los jóvenes cubanos Brandon David Becerra y Rowland Castillo, manifestantes del 11J fueron excarcelados este viernes por las autoridades cubanas, tras la celebración del juicio de apelación de sus sentencias.

“Me acaban de llamar, mi hijo BRANDON está de libertad y Rowland, por favor no puedo localizar a Yudinela”, indicó Yanaisy Curbelo en su perfil de Facebook.

Con respecto al proceso penal Yudinela Castro, madre de Rowland, había anunciado este viernes: “Hoy se celebró su juicio de casación y quedó concluso a sentencia, mi niño hermoso mami está contigo. Libertaddddddddddddd para mi hijo Rowland Jesús Castillo Castro”, escribió en su cuenta personal.

La noticia de la liberación de los dos muchachos, menores de edad en el momento de su detención por salir a manifestarse en la conocida Esquina de Toyo de La Habana causó gran revuelo entre los internautas, pues en pocos minutos varias decenas reaccionaron al anuncio.

“Un poco de justicia para esas madres valientes y desesperadas que no tuvieron miedo de plantarle cara a la dictadura”, “Libertad para los presos políticos y para todos los cubanos, Patria y Vida”, “Ahora tienen que seguir, no cansarse, hasta que logremos un país mejor para todos”, “Es una alegría tremenda, un triunfo de ustedes que no se rindieron”afirmaron algunos usuarios de la red social.

Brandon tenía solo 17 años cuando fue arrestado, y cumplió la mayoría de edad en prisión en noviembre pasado. En marzo de este año fue sentenciado a 13 años de privación de libertad, acusado del presunto delito de sedición.

"Se sanciona al acusado Brandon David Becerra Curbelo, por el delito de sedición, cometido de forma intencional, en concepto de autor directo, a la pena de trece (13) años de privación de libertad", dictó el Tribunal Provincial Popular de La Habana en esa oportunidad.

Antes de su excarcelación se encontraba retenido, desde el 16 de julio de 2021, en el penal "Jóvenes de Occidente" del Guatao, una cárcel de menores en La Habana. Durante su tiempo en prisión enfermó de COVID-19, padeció de dengue y sarna sin recibir la atención médica necesaria.

Por su parte Rowland, cuya petición fiscal de 23 años de cárcel fue reducida a 12, estaba sentenciado a 18 años de privación de libertad. Su madre Yudinela y su padre Rolando Castillo han sido incansables a la hora de denunciar los atropellos contra su hijo y se han convertido en blanco de la Seguridad del Estado que incluso, en días recientes, sentenció a Castillo a dos años de prisión por acusaciones sin fundamento y arbitrarias.

La presión y el hostigamiento de la policía política, llevó a que Yudinela fuese admitida de urgencia en el hospital Julio Trigo de La Habana por atentar contra su vida en marzo de 2022. La noticia fue dada a conocer por el activista Pedro López y confirmada por María Teresa Pérez, madre de Castro, quien agregó que su hija estaba fuera de peligro, recuperándose.

La excarcelación de Brandon y Rowland precede a la del también menor de edad Jonathan Torres Farrat, tras más de nueve meses encerrado por manifestarse contra la dictadura el 11 de julio de 2021. “Acabo de recoger a mi hijo Jonathan Torres Farrat, de la noche a la mañana le pusieron una fianza. Están enviando a todos a casa”, aseguró su mamá Bárbara Farrat Guillén, quien ha movido cielo y tierra para que a su hijo le sea devuelta su libertad.

El 25 de mayo último las autoridades cubanas cambiaron la medida de cuatro años de cárcel contra el joven santaclareño Andy García Lorenzo, quien deberá esperar en su domicilio la sentencia que dicte el tribunal tras la apelación que realizara su abogado.

“Mi hermano no es el único, quedan cientos de presos políticos que necesitan de nosotros. #LibertadParaLosPresosPoliticos”, afirmó su hermana Roxana García Lorenzo en una publicación en sus redes sociales. “En unas horas estará mi hermano en la casa”, agregó aliviada, pues toda la familia se ha volcado a reclamar la liberación del manifestante desde el mismo momento de su detención.