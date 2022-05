Juez federal en México admite amparo para detener contrato de 500 médicos cubanos

Brigada Henry Reeve Foto © MINSAP

Un juez federal mexicano aceptó a trámite este viernes una demanda de amparo que impugna la contratación de 500 médicos cubanos por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

José Luis Evaristo Villegas, juez Segundo de Distrito en materia de Amparo Civil del estado de Puebla, aceptó la demanda del abogado Fernando Castillo Pacheco, informa el diario La Razón de México.

Autoridades del gobierno mexicano tendrán entonces que rendir informes a ese juzgado y defender la constitucionalidad de los acuerdos en materia de salud firmados con el régimen cubano.

Sin embargo, el juez negó conceder una suspensión provisional para frenar el proceso de contratación, debido a que, según su opinión, es un hecho público que todavía no existe un acuerdo final entre ambos gobiernos.

En la denuncia, el abogado señaló que el acuerdo, a cargo de Morena, el partido del presidente Andrés Manuel López Obrador, no se ha comprobado la calidad del personal de salud cubano.

Los médicos cubanos que serán contratados, según Castillo Pacheco, no han homologado sus estudios según las normas mexicanas y, por tanto, no poseen conocimiento acerca de la incidencia de enfermedades ni de los padecimientos endémicos entre la población de ese país.

Además, el demandante arguye que, a través de esta contratación, el gobierno mexicano será cómplice de las condiciones de esclavitud moderna en que trabajan las misiones médicas cubanas e incluso incurrirá en trata de personas, actos en contra de los cuales ha firmado diversos tratados internacionales.

El juez concluyó que, por la naturaleza incierta de estos acuerdos que aún no se han llevado a cabo, una medida cautelar no procede, debido a que esta solo se admite cuando se trata de actos inminentes.

El abogado Castillo, por su parte, presentó un recurso de queja para que un tribunal colegiado revise la negativa de suspensión provisional.

El próximo 1 de junio, el juez Villegas determinará si concede o no la suspensión definitiva, tras revisar los informes que envíen las autoridades sobre el asunto.

Como parte de la firma de convenios bilaterales durante su reciente visita oficial a Cuba, el presidente de México Andrés Manuel López Obrador anunció el pasado 9 de mayo que su gobierno contrataría más de 500 médicos cubanos.

Este anuncio generó un rechazo inmediato por parte de federaciones, asociaciones y colegios de médicos mexicanos, que en un comunicado expresaron su “profunda desaprobación” a la contratación de cubanos, lo que consideraron “una falta grave en contra de los profesionales de la salud de México”.

El mandatario ha respondido a las críticas tildando de “conservadores” y “egoístas” a quienes se han opuesto al acuerdo, así como lanzando una convocatoria para que los galenos de su país que lo deseen puedan optar por las vacantes que existen en zonas rurales del sector público y turnos de difícil cobertura.

Pero pese al revuelo causado y el lanzamiento de la convocatoria, López Obrador continúa defendiendo la contratación del personal de salud de la Isla.

En conferencia de prensa el pasado sábado, el mandatario anunció que primero serán contratados “todos los médicos de México”, pero aseguró que no alcanzarán, y que por ello son necesarios los especialistas cubanos.

“Una vez que contratemos a todos los médicos y que sabemos que nos hará falta, sobre todo en el medio rural, en las comunidades más apartadas, vamos a contratar a 500 especialistas médicos cubanos y eso tiene a los conservadores muy enojados, pues ¿saben?, pues que se vayan al carajo, porque lo primero es la salud del pueblo”, sentenció.

El pasado miércoles, las ONGs Prisoners Defenders, Outreach Aid to the Americas y la Fundación Internacional para la Libertad (FIL) denunciaron en México las condiciones de esclavitud en las que trabaja el personal de salud cubano.

La denuncia se basó en un informe presentado en enero último ante Naciones Unidas, que recoge el testimonio de más de mil cubanos, contra el régimen de la Isla por esclavitud y trabajo forzado en sus misiones internacionales de salud.