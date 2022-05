Niña con discapacidad recibe nueva oportunidad en escuela de arte gracias a denuncia en redes sociales

María de Jesús Veranez Cala, la niña cubana de 9 años a la que habían negado la matrícula en una escuela de arte por tener una discapacidad visual tendrá una nueva oportunidad para probar su talento, según confirmó la madre de la menor, quien agradeció públicamente el apoyo recibido tras la denuncia que hizo a través de redes sociales.

“Gracias a todos por ponerse en mi lugar. Gracias a todos por ponerse en mis zapatos y entender mi impotencia y rabia como madre, ya que vuelvo a aclarar que hice la queja públicamente porque ninguna persona tiene el derecho a cohibir a un niño o niña por su discapacidad o por su situación económica privarlo de conquistas sus sueños y más si tiene el don del arte y la inteligencia para lograrlo”, escribió Nani Gaínza Cala en una extensa publicación en Facebook este domingo.

Gaínza Cala calificó de “respuesta muy cruel y de poca ética profesional” poner un “estúpido pretexto” para no matricular a su hija en la escuela de arte de Guantánamo, provincia donde reside.

“Cada quien siente por lo suyo y yo, como madre, seguiré luchando como una leona por los derechos de mis hijos aquí o en el fin del mundo", añadió la madre de la menor, quien precisó que no es justo poner como excusa una discapacidad física a una niña llena de sueños y aspiraciones y talentosa para el canto.

"Muchos me criticaron por usar las redes pero yo me siento con el derecho" porque "si no lucho por mi hija y le doy el lugar que ella merece le estaré fallando como madre y en todos los sentidos", explicó.

“Gracias a sus publicaciones y a compartir mi queja vinieron a la casa un comité de músicos e instructores de arte a analizar el caso y a darle la oportunidad a mi hija de valorarla nuevamente el miércoles”, precisó la madre, quien asegura no retractarse de nada.

(Fuente: Captura de Facebook/Nani Gaínza Cala)

“No me retracto absolutamente de nada porque, como madre y cubana seguiré diciendo lo que pienso mientras esté mal hecho, como muchas cosas que suceden en el país. Ese derecho no me lo va a quitar nadie. A quien dice que las redes no resuelven los problemas…que si lo hacen y mucho siempre que sea para repartir la verdad”, concluyó.

En una publicación anterior, el pasado 27 de mayo, Nani Gaínza explicó que su hija no había sido aceptada para la escuela de canto de la provincia tras una audición realizada porque presenta una discapacidad visual.

La niña padece de un estafiloma congénito en el ojo izquierdo, resultado de un tratamiento erróneo que recibió su madre durante el embarazo. Aunque inició los estudios en una escuela para niños con deficiencia visual, con el paso de los años se incorporó a un centro docente con total normalidad.

"Mi hija desde pequeña canta muy bonito y afinada, incluso tiene un teclado de piano profesional en casa. Es algo que viene en nuestra genética, porque yo me gradué como músico de banda de concierto y canté como solista, pero dejé todo ese mundo por motivos personales", dijo Gaínza Cala en declaraciones previas a CiberCuba, en las que subrayó que no aceptaría que su hija fuera discriminada por ser diferente.