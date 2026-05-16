Joven cubana alza la voz por vecina de 65 años que cuida sola a su hijo postrado y su madre enferma

Una joven cubana conocida en Instagram como «meli creando con el corazón» publicó un video que muestra la situación extrema de su vecina Ani, una mujer de 65 años que cuida sola a su hijo postrado y a su madre anciana, sin recursos, sin colchón y sin ollas propias con qué cocinar.

«Hoy voy a alzar la voz y mostrarle la triste realidad de unos vecinos míos, los cuales conozco de toda la vida y sabía que estaban pasando por una situación muy precaria, pero nunca imaginé encontrarme con algo como esto», dijo la joven en el reel publicado el pasado miércoles.

Ani trabajó durante 40 años, pero tuvo que abandonar su empleo para dedicarse al cuidado de sus dos familiares. «Tuve que dejar de trabajar para ayudar a mi hijo y a mi madre. No tengo a nadie que me cuide», relató ante la cámara.

Su hijo Leonardo, de 46 años, sufrió varias infecciones cerebrales que le dejaron el lado izquierdo sin movilidad. Luego, el chikungunya le afectó el lado derecho. Hoy no habla ni camina. Su madre, por su parte, padece isquemias cerebrales que, según Ani, «le aumentan por día».

Las condiciones del hogar que muestra el video son devastadoras: la familia duerme sobre muelles pelados y cartones, no tienen refrigerador, las ollas están rotas o son prestadas, y la lavadora también la tomaron prestada. «Yo nada más tengo el balón y para eso que no hay con qué cocinar», explicó Ani.

La creadora de contenido llevó algunas provisiones iniciales, incluyendo un impermeable que había sido donado para una niña fallecida llamada Anita, cuya familia autorizó redirigirlo a quien más lo necesitara. «Ver esta situación de unos vecinos tan queridos me destrozó completamente el alma», confesó.

En la descripción del video, la joven precisó qué necesita con urgencia: «Solo pido poder conseguir un colchón decente donde puedan dormir y les llevaré muchos alimentos, sobre todo con conservantes porque ellos no tienen refrigerador, ni tampoco ollas dónde cocinar».

El caso de Ani no es una excepción. Ancianos cubanos enfrentan abandono y precariedad en un contexto donde el propio régimen reconoció en marzo de 2026 que no cuenta con presupuesto suficiente para atender a todas las personas vulnerables.

El Servicio de Atención a la Familia recibe entre siete y ocho nuevas solicitudes diarias y pasó de atender 59,000 personas en 2023 a aproximadamente 67,000 a mediados de 2025. El presupuesto asignado a asistencia social para 2026 fue de apenas 5,981 millones de pesos cubanos, equivalentes a unos 14,600 dólares, una cifra irrisoria frente a la magnitud de la demanda.

El 39% de los jubilados cubanos recibe la pensión mínima de 1,528 pesos mensuales, cantidad que no alcanza para cubrir alimentos, higiene y medicamentos básicos. La emigración masiva de jóvenes ha vaciado hogares y redes de cuidado, dejando a miles de adultos mayores solos y sin apoyo.

Casos similares de cubanos que se movilizan para ayudar a familias en crisis se han multiplicado en redes sociales, donde la solidaridad ciudadana suple lo que el Estado no puede —o no quiere— garantizar.

La joven cerró su video con un mensaje directo a su vecina: «Ani, estoy alzando la voz por ti. Mucha fuerza».