Un muerto y dos heridos saldo de accidente en autopista La Habana-Pinar del Río

Un muerto y dos heridos es el saldo de un accidente de tránsito ocurrido este domingo en la autopista La Habana-Pinar del Río, según reporte del grupo de Facebook "ACCIDENTES BUSES & CAMIONES por más experiencia y menos víctimas!".

“Accidente ocurrido en la autopista de Pinar del Río. En San Cristóbal. Otro carro de turismo más. Dos lesionados y un fallecido. Ocurrió sobre las 10 de la mañana de hoy 29. No sé más detalles”, escribió en el citado perfil el usuario que se identifica como Leonid Piñero.

En los comentarios de la publicación, una internauta aclara que la persona fallecida es una mujer de 33 años, madre de una pequeña.

También otros usuarios reclaman el mal estado de ese vial, en el que en los últimos meses han ocurrido varios accidentes, con lamentables pérdidas de vidas humanas, lesionados, además de cuantiosos daños materiales.

“Acabo de pasar por ahí. Esa calle no sirve y no hay un puente que no tengo tremendo desnivel. Te sorprenden y adiós s dirección, Es una falta de respeto esa carretera”, comenta otro internauta en la publicación.

A principios de mayo, trascendió un choque entre tres carros en ese mismo vial, que provocó el incendio de dos de los automóviles y severos daño a un tercero.

Este accidente ocurrió a poco de conocerse que un tramo del vial donde ocurrió este incidente estaría cerrado por reparaciones entre el 27 de abril y 11 de mayo, específicamente el tramo correspondiente a los kilómetros 5 al 7.

Según informó la Comisión Provincial de Seguridad Vial de Artemisa, la afectación se debía a reparaciones en el deteriorado segmento vial del puente sobre el Aliviadero de la presa Maurín.

“Los vehículos que transitan en el sentido La Habana-Pinar, habrán de ajustarse a los carriles de la extrema derecha y centro, mientras los que transitan en sentido contrario harán dejación de la senda para incorporarse en el carril de la extrema izquierda del sentido La Habana-Pinar”, precisó una nota de las autoridades de transporte, citada por el periódico El Artemiseño.

El mal estado de las carreteras y la precaria situación del parque automotriz provoca que los accidentes de tránsito sean una causa de muerte habitual en Cuba.

Casi a finales de abril, también esa autopista se reportaron dos accidentes cercanos, debido a la intensa neblina, aunque no hubo que lamentar fallecidos.

También en ese mismo mes, en la primera quincena, en el kilómetro 120 de la Autopista Nacional, a la altura del municipio Consolación del Sur, se volcó un camión de pasajeros particular que cubría la ruta La Habana-Pinar del Río y provocó lesiones a 48 personas, cinco de ellas reportadas de gravedad.

Durante 2021, en las carreteras cubanas ocurrieron cerca de 23 accidentes viales por día (8,369 en todo el año), perdió la vida más de una persona como promedio diario (589 en total) y resultaron lesionadas unas 16 (5,859), según cifras oficiales.