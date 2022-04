Accidente masivo en Pinar del Río deja al menos 48 heridos

Un camión de pasajeros particular de Artemisa que cubría la ruta Habana-Pinar del Río se volcó en la tarde de este martes dejando el saldo preliminar de 48 heridos, cinco de ellos reportados de gravedad.

Tres de los lesionados sin peligro para la vida son menores de edad.

El accidente ocurrió en el kilómetro 120 de la Autopista Nacional, a la altura del municipio Consolación del Sur, luego de que el camión se saliera de la vía por causas que se investigan.

Gregorio Alemán Martínez, un pasajero de 52 años, declaró a la prensa local que, faltando unos dos kilómetros para llegar al poblado Herradura el camión hizo unos cortes y que el chofer no pudo dominar el timón.

“Cogió para la derecha, después la izquierda y no se pudo incorporar más. Yo atiné a agarrar a dos niñitos que estaban cerca de mí. Los abracé para que no se dieran golpes. Los golpes me los di yo, porque la gente me cayó arriba”, precisó.

Uno de los heridos graves fue intervenido quirúrgicamente al presentar un trauma de abdomen, según precisó el doctor Orestes Moya Álvarez, director del hospital Abel Santamaría Cuadrado.

El especialista añadió que los demás heridos graves tienen trauma craneal, de tórax y fracturas, y que se les está haciendo tomografías y los exámenes correspondientes para definir las conductas a seguir.

Tras el accidente, los heridos recibieron los primeros auxilios en el policlínico del municipio de Consolación del Sur desde donde fueron derivados a otros centros hospitalarios.

Yoel Alberto Pozo Acosta, jefe de Tránsito en la provincia, dijo que el tramo de la autopista en que ocurrió el siniestro es una recta con buen estado de la vía.

En los primeros meses de este año ha aumentado la cifra de accidentes en la provincia de Pinar del Río, muchos de ellos de consecuencias graves.

