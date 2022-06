Cubano con discapacidad sufre desatención del Estado y falta de medicamentos

Arístides Rizo Pedroso, un cubano residente en La Habana y obligado a permanecer en silla de ruedas por problemas de salud, denunció que sufre desatención por parte de las autoridades y falta de medicamentos.

“Estoy mal, lleno de escaras, lleno de huecos...Hay veces que es de estar acostado en la cama, estoy encamado, estoy jodido. Me salen todos estos huecos, pero bueno...si no tengo para curarme, ¿qué voy a hacer? Si no vienen a curarme ¿qué voy a hacer yo?”, lamentó Rizo Pedroso en sobrecogedoras declaraciones a Cubanet.

“Al principio me atendían en el consultorio médico, en el hospital, me atendían bien, pero de un tiempo para acá es que no veo ayuda de nada. No hay antibiótico. No hay medicamentos, no hay apósitos para curarme. Las enfermeras no vienen a curarme aquí”, añadió el hombre, quien asegura que desde hace 10 ó 12 años tiene que resolver por sus propios medios.

Sus dificultades van desde tener que salir arrastrado de su vivienda por barreras arquitectónicas que le impiden salir solo de su casa en silla de ruedas hasta inundaciones en su domicilio, ubicado en la barriada de Santos Suárez, en el municipio Diez de Octubre.

“Desde el 2012 estamos haciendo expediente para el subsidio. Ya que no me pueden cambiar de vivienda, ya que esto se inunda, por lo menos arreglar un poco el techo. Estoy en malas condiciones, no me siento bien. Todo se me pudre porque el agua entra”, lamenta Arístides, quien además de hacer frente a sus problemas físicos debe lidiar además con problemas habitacionales.

“Me siento olvidado por el gobierno. Yo pensé que era distinto. Hay que vivir la realidad, no es como se dice. Si quisieran ayudarme de verdad, lo hubieran hecho hace rato ya, ¿por qué hay que esperar tanto?", cuestiona.

El reporte escrito del citado medio independiente ofrece otros detalles sobre la delicada situación que atraviesa Arístides Rizo y el nulo apoyo que recibe de las autoridades.

El hombre asegura que en tres ocasiones le han hecho el “papeleo” para cambiarle el refrigerador, ya que el suyo está roto. Sin embargo, aunque hace un año le dijeron que el equipo estaba asignado, todavía no se lo han cambiado.

Según Rizo Pedroso, el delegado de la circunscripción está al tanto de las barreras arquitectónicas para entrar y salir de su vivienda. No obstante, tampoco le han asignado los materiales para solucionar el problema.

“Me dijeron que no había albañiles para trabajar en eso y les dije que solo necesitaba los materiales de construcción para poder hacer las rampitas, pero tampoco me los han dado”, precisa.

Las autoridades solo ofrecen al discapacitado mensualmente una pensión de 1,540 pesos, con los que debe sufragar sus gastos de alimentación, aseo y medicinas.

El entrevistado asegura que solicitó a las autoridades la asignación de una línea de teléfono fijo para pedir ayuda cuando la necesite. Sin embargo, también en ese caso espera una respuesta.

“No me dieron nada, me han ignorado como si fuera un perro. Lo pedí [el teléfono] porque he pasado por muchas cosas tratando de salir para el médico”, explicó.

“Yo no estaba así tan lleno de huecos Todo lleno de huecos, todo lleno de escaras […] Estoy enfermo y me hace falta la ayuda pero no he visto la ayuda, no he visto el apoyo, no he visto nada. Nada he visto. Estoy superdecepcionado. Y no sé a quién dirigirme. Yo quisiera dirigirme a alguien grande. Tal vez alguien grande de allá arriba sí puede ayudarme. Ellos a lo mejor no saben lo que está pasando, porque estos de aquí abajo están acabando”, concluyó.

En el último año, una creciente cantidad de cubanos ha denunciado a través de redes sociales y medios independientes situaciones que van desde la extrema pobreza hasta falta de apoyo institucional básico para pacientes discapacitados.

Con el llamado ordenamiento monetario, iniciado en enero de 2021, el gobierno cubano eliminó muchas gratuidades y subsidios e incrementó precios de productos y servicios, lo que, a pesar de la anunciada subida salarial, perjudicó todavía más la economía doméstica de millones de cubanos en la isla, muchos de ellos con discapacidades y delicadas situaciones como la de Arístides Rizo.