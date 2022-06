Díaz-Canel felicita a los niños y cubanos responden: "Les pusiste chucherías y juguetes en MLC"

El gobernante Miguel Díaz-Canel felicitó este miércoles a los niños por el Día Internacional de la Infancia con un mensaje en sus redes sociales que recibió la contestación de muchos usuarios que le señalaron las carencias que padecen los más pequeños en Cuba.

“Feliz Día Internacional de la Infancia a la esperanza del mundo. En Cuba nada es más importante que un niño”, afirmó Díaz-Canel, echando mano por enésima vez a las frases de José Martí repetidas hueca y machaconamente por la propaganda del régimen cubano.

Celebrado por Naciones Unidas el 20 de noviembre, el Día Internacional del Niño, conmemora la fecha en la que se adoptó la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, en 1989, firmada en la actualidad por todos los países menos Estados Unidos.

No es el caso de Cuba, China, Rusia y algunos países de Europa oriental, que celebran el Día Internacional de la Infancia el 1 de junio. Instituido por la Conferencia Internacional en Defensa de la Niñez, efectuada en Viena en abril de 1952, la Asamblea General de la ONU acordó instituir este Día en la fecha que cada país decidiera.

Los derechos de la infancia están plenamente estipulados en la Convención del 89. El Artículo 1 establece que “se entiende por niño todo ser humano menor de dieciocho años de edad, salvo que, en virtud de la ley que le sea aplicable, haya alcanzado antes la mayoría de edad”.

El Artículo 2 establece que los Estados firmantes “respetarán los derechos enunciados en la presente Convención y asegurarán su aplicación a cada niño sujeto a su jurisdicción, sin distinción alguna, independientemente de la raza, el color, el sexo, el idioma, la religión, la opinión política o de otra índole, el origen nacional, étnico o social, la posición económica, los impedimentos físicos, el nacimiento o cualquier otra condición del niño, de sus padres o de sus representantes legales”

“Los Estados Parte tomarán todas las medidas apropiadas para garantizar que el niño se vea protegido contra toda forma de discriminación o castigo por causa de la condición, las actividades, las opiniones expresadas o las creencias de sus padres, o sus tutores o de sus familiares”, añade el segundo Artículo.

A lo largo de sus 54 Artículos, la Convención recoge derechos de los niños como el contemplado en el décimo artículo, indicando que “toda solicitud hecha por un niño o por sus padres para entrar en un Estado Parte o para salir de él a los efectos de la reunión de la familia será atendida por los Estados Parte de manera positiva, humanitaria y expeditiva”.

El mensaje de Díaz-Canel a la “esperanza del mundo” encontró inmediata respuesta en muchos usuarios que le recordaron las carencias de los niños cubanos, desde juguetes, golosinas, buena educación en lugar de adoctrinamiento, y condiciones de vida dignas para los padres, que les permitan garantizar a sus hijos el derecho a “una infancia feliz”.

“Niños que no tienen derecho a tomarse un vaso de leche antes de ir a estudiar y tampoco tienen derecho a comer confituras ¿Cómo le dices a un niño ‘en esa tienda no puedo comprar porque mi moneda no es igual que esa’? Explíqueme con todo el respeto”, le preguntó un cubano a Díaz-Canel.

“Sí, super importante son los niños que no se pueden comer ni 1 caramelo porque los pusiste en MLC. Eso sin contar que a los 7 años ya no pueden ni tomar leche. Basta de mentiras y manipulaciones, que en este país los niños no disfrutan la niñez absolutamente", opinó otro.

“¿Y este qué tiene que ver con la alegría de la infancia?”, preguntó un tercero, refiriéndose al gobernante. “Por lo que se sabe, es el causante de separaciones familiares y ausencia de todo producto necesario para los niños en Cuba”, añadió.

“Muchas felicidades para los niños cubanos, pero que le digan e ese que anda de manos con ellos [Díaz-Canel] que le dé lugares para divertirse y poder disfrutar de su niñez. No que le ponga las cosas en MLC”, dijo uno de los cientos de comentarios que recibió la publicación del líder de la “continuidad” en sus redes sociales.