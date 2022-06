Emotivo mensaje de hija a su padre desaparecido en Cuba: "No me voy a rendir"

La hija de Julio González Pérez, un anciano cubano que lleva más de cien días desaparecido en Bauta, en Artemisa, publicó un emotivo mensaje en el que aseguró que no se va a rendir en la búsqueda de su padre.

“Padre, no me voy a rendir, necesito encontrarte, necesito saber qué pasó, dónde estás, quiero darte tranquilidad a ti también, y traerte de vuelta a casa, mi corazón no descansará hasta el final, yo sé que ese día llegará, pero le pido a Dios que no lo dilate más y que nos permita encontrarte”, escribió este jueves en su perfil de Facebook Ana González, hija de Julio.

En el mensaje también reitera que su padre, “Julio González Pérez, de 80 años de edad y con un padecimiento de Alzheimer avanzado al punto que no reconoce siquiera a sus hijos, salió de su casa el 23 de febrero y nunca más regresó”.

Captura Facebook/Ana González

Recuerda, además, que González Pérez reside en una casa ubicada en la calle 134, número 24702, en el apartamento No. 3, entre 247 y 249, del reparto Nuevo Vedado, en Bauta.

Asimismo, lo describe como “un hombre blanco, delgado, relativamente alto de aproximadamente 1.85 mts de estatura, de ojos verdes y muy canoso”.

Ana González pide por favor que si alguien lo ve, que le tome una fotografía y se las envié para comprobar que sea él y que lo tomen de la y “no lo dejen ir, para que no siga perdido”.

Además, sugieren que llamen a la policía más cercana o llamen al número telefónico de su madre, Mercedes Ortiz, (47374718) para ir a buscarlo de inmediato.

“No nos dejen solos por favor. Toda información es bienvenida. Gracias”, concluye en su publicación en Facebook, donde ha reiterado innumerables veces los datos de su padre y el pedido de ayuda para encontrarlo.

A principios de mayo, en declaraciones a América TeVe Ana González también denunció, junto con el resto de sus familiares, que la policía no ha hecho nada por encontrarlo.

Ella, su hermana y esposo, quienes residen en Miami, dijo, han llegado a llamar por teléfono a la unidad policial de ese municipio, pero siempre le dicen que están haciendo su trabajo.

"La policía de Bauta (...) a los días de hoy, no han hecho nada", aseguró Ana al citado medio

"Me parece increíble, porque en un pueblo tan chiquito como Bauta, no puedo entender que en menos de dos horas mi papá se haya desaparecido y nunca más nadie lo haya visto", cuestionó, además, su hermana Haydee.

Reynaldo Pérez, yerno de Julio, precisó que han hecho numerosas gestiones gracias a la ayuda de otros parientes y amigos en Cuba. De ese modo han tratado de encontrarlo en hospitales, asilos de ancianos y otras instituciones de salud.

"Nadie te da una explicación de qué han hecho. Yo, después de 73 días de esta persona desaparecida, en este caso mi suegro, no puedo entender que están trabajando en algo cuando no hay línea de investigación porque si la hubiera ya hubiese aparecido, vivo o muerto, hubiese aparecido", recalcó.

Ana González se mostró particularmente dolida con las autoridades cubanas, pues la estación de policía está al costado de la casa y no han tenido ningún gesto de empatía con su madre.

"No se dignan ni a subir, aunque sea por respeto, que es una persona mayor, y decirle: 'Mira, estese tranquila, nosotros estamos haciendo esto, nosotros estamos tratando de ver dónde está, encontrarlo", criticó.

La familia compartió varios números de teléfonos para que quien lo encuentre pueda entrar en contacto e informarlo. El 47374718 es de Mercedes Ortiz, su esposa; el 53995830 es de su hijo Julio; y el 56608532 es de Paulina Fuentes, cuñada de Julio.