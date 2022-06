Matan a cuatro caballos por presunta venganza contra familia en Sancti Spíritus

Cuatro caballos fueron asesinados como parte de una presunta venganza contra una familia cubana residente en Sancti Spíritus, sin que las autoridades locales hayan encontrado aún a los culpables.

Un usuario de la red social Twitter, identificado como Guajiro Cubano, denunció el terrible hecho, en el que además fue herida otra yegua en avanzado estado de gestación. “Qué triste es vengarse asesinando los animales de otros, y no estoy refiriéndome para consumo y lucro, repugnante todo. Asesinar cuatro caballos apuñalándolos en el pecho, quitarle prácticamente todo a una familia. Este hecho ocurrió en Sancti Spíritus, en la madrugada del 29 de mayo”, explicó el internauta en un primer tuit.

“Estos animales formaban parte del equipo de Escaramuza de la provincia, bastante disciplinados, sumando que, eran parte indiscutible de la familia. Las autoridades están buscando los culpables, ojalá den con ellos. No hay perdón, no se puede ser más miserable”, agregó en una segunda publicación.

Los post han generado varias decenas de respuestas de foristas indignados con la muerte de los ejemplares y calificaron de criminales a los perpetradores. “Espero que esta vez sea diferente a casos anteriores y que los responsables sean castigados severamente, con todo el peso de la dichosa ley”, afirmó un usuario.

En Facebook, desde el perfil de Maru García, se publicó un texto de Raisa Jiménez, integrante de la familia perjudicada, en la que explica el dolor que atraviesan por la pérdida de sus animales y detalla que junto a los ejemplares que perdieron han representado al país en competencias de rodeo internacionales.

Captura de Facebook/ Maru García

Jiménez especificó que tres de los caballos eran hembras y uno macho. Destacó que un hecho similar les ocurrió “exactamente un mes antes en el mismo lugar y con el mismo modus operandi de este último. La vida de cinco animales amados fue arrebatada de forma cruel y premeditada, una puñalada en sus pechos los hicieron partir de este mundo sin tener culpa de ninguna de las injustificadas razones que hayan tenido esos asesinos pagados, cuyas intenciones sólo eran asesinar por encargo y cobrar su recompensa....otra explicación no puede existir ante tal matanza”.

La mujer agregó que en medio de tanta tristeza “contamos con el apoyo de amigos y personas que al conocer de la masacre nos han brindado su apoyo y sus caballos para que nuestro deporte no deje de ser nunca un regalo a la afición espirituana y de toda Cuba”. Asimismo pidió justicia para sus caballos y que sean castigados los culpables de su muerte.

A esta publicación reaccionaron más de 300 internautas, quienes dieron sus condolencias a la familia y criticaron la lentitud de las autoridades para esclarecer el hecho. “No creo que nadie pueda quedar impune ante algo tan horrible. Ninguna justificación o perdón pueden tener las personas capaces de dejar sin vida a animales inocentes, que no son culpables de ningún crimen”.

Otros hechos similares han ocurrido en el país durante los últimos tiempos. Casos de crueldad y ataque contra distintos ejemplares que, en la mayoría de las ocasiones quedan impunes o ocasionan castigos de poca severidad.

Uno de ellos tuvo por sede incluso al Acuario Nacional, institución del estado donde uno de los leones marinos murió a causa del hambre y de enfermedades que no fueron correctamente tratadas por los especialistas. una funcionaria del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente (CITMA), que rehusó ser identificada por temor a represalias, reveló que Joker apenas recibía comida pues “todo lo que esos animales comen se vende en MLC y, si no hay dinero porque no se recauda, es imposible comprar los alimentos que necesitan”.

También trascendió que en Las Tunas durante abril pasado una perrita fue apuñalada mortalmente por un hombre bajo los efectos del alcohol y en presencia de dos menores de edad. Al parecer el animal derramó el vaso del que bebía el individuo, lo cual lo habría enfurecido hasta el punto de supuestamente terminar con su vida de forma cruel.

Mientras, en mayo, un médico cubano fue multado con 1,500 pesos luego de que lo denunciaran en redes sociales por darle golpes con un palo en la cabeza a otra perrita hasta dejarla inconsciente, en las afueras del Hospital Oncológico, en el Vedado.

Poco después en Ciego de Ávila fue noticia el ataque con machete que un cochero perpetró contra un pitbull. El sujeto dejó muy mal herido al can que, afortunadamente recibió esmerados cuidados y fue adoptado por una familia, lo cual permitió su recuperación casi completa.