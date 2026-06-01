Régimen apuesta por el Festival Pa'Cuba para intentar rescatar el deteriorado Acuario Nacional

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El régimen cubano recurrirá a la quinta edición del Festival Pa'Cuba para intentar rescatar el Acuario Nacional de La Habana, una institución que sus propios directivos reconocen que «no cuenta con las condiciones ideales que tuvo hace algún tiempo».

El evento, organizado por Conex, empresa de eventos del Grupo Empresarial Palco, se celebrará del 5 de junio al 19 de julio en el recinto marino, en lo que supone un cambio de sede significativo respecto a las ediciones anteriores, realizadas en Pabexpo.

Por tal motivo, el Acuario Nacional de La Habana anunció en sus redes sociales que cerraría sus puertas hasta el 5 de junio.

La elección del Acuario no fue iniciativa de los organizadores: la propia institución solicitó ser sede, una señal inequívoca de que necesita del evento para sobrevivir ante la incapacidad del Estado de financiar su recuperación.

Armando Franco Senén, director de Conex, admitió públicamente el estado del lugar: «El Acuario hoy no cuenta con las condiciones ideales que tuvo hace algún tiempo: infraestructura y disponibilidad de animales, para realizar las actividades que normalmente presta esta institución».

El deterioro del recinto es alarmante y está documentado desde hace años. En mayo de 2025, imágenes difundidas mostraron el estado ruinoso del Acuario: paredes con moho, filtraciones, barandas oxidadas y una drástica reducción de especies exhibidas.

En octubre de 2025, una madre denunció animales enfermos y tanques sucios: jicoteas con caparazones rotos, un tiburón en un tanque estrecho y peceras en ruinas.

La organización Bienestar Animal Cuba calificó la situación como «profundamente triste» y las instalaciones como «en estado deplorable».

Para preparar el recinto, desde hace unos 20 días se trabaja «de manera muy intensa» en su acondicionamiento, según Franco Senén. Se remozarán todas las áreas de exposición y se recuperarán unidades gastronómicas icónicas como el restaurante Gran Azul.

Sin embargo, el delfinario no brindará servicio durante el festival porque su recuperación requiere una inversión mayor que la que el evento puede aportar.

Alexis Fernández, director del Acuario Nacional, reconoció sin ambages que el festival representó «una oportunidad muy importante para el centro, por el apoyo que recibimos para remozar y restaurar las instalaciones», admitiendo implícitamente que la institución no podía generar esos recursos por sí sola.

El propio Franco Senén fue explícito sobre los límites del operativo: «El Festival y el Grupo Palco no van a resolver todos los problemas del Acuario. Existen determinadas situaciones relacionadas con la ubicación, las afectaciones propias de un lugar de este tipo que lleva mantenimiento frecuente, tratamientos especiales en cuanto a su sistema hidráulico, eléctrico, sanitario, infraestructural en sentido general, que no va a solucionar totalmente la realización del evento».

El objetivo declarado va más allá del entretenimiento: los organizadores buscan «visibilizar las potencialidades» del centro para atraer a terceros que financien su recuperación gradual, lo que revela que el régimen no tiene recursos propios para sostener la institución.

El programa incluirá salas para proyectar partidos del Mundial de Fútbol 2026, áreas de videojuegos, talleres de buceo y natación, y unos 100 emprendimientos privados comercializando productos y servicios.

«Esperamos que el Festival sea un puente para empezar a transitar ese camino que, por supuesto, lleva recursos, esfuerzos, decisiones que trascienden las posibilidades del equipo de esa institución», concluyó Franco Senén, resumiendo en una frase la magnitud del abandono estatal que enfrenta el único acuario de La Habana.