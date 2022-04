Cochero ataca a machetazos a un perro en Ciego de Ávila

Un cochero de Ciego de Ávila atacó a machetazos a un perro y le causó graves heridas, después de que el can se le tirara a las patas de su caballo para morderlo.

Según denunció en su muro de Facebook la usuaria Glenda M. Díaz López, el hecho sucedió el jueves y el perro ya recibió atención sanitaria y está en recuperación.

Foto: Captura de Facebook / Glenda M. Díaz López

Díaz López especuló con que hay dos posibles causas del incidente: que el perro haya atacado al caballo, le haya causado heridas graves heridas y el cochero no haya tenido más opción que agredir al can, o que el ataque no haya sido serio y aun así el cochero lo atacara.

"Sea cual sea la verdadera causa, nada justifica este actuar. La realidad es que producto de dos dueños irresponsables, tenemos dos animales heridos y que requieren cuidados", precisó.

La internauta compartió datos de las personas que están cuidando al perro para que todo el que pueda ayudar con medicamentos y alimentos.

"Actitudes como estas bajo ninguna justificación pueden ser permitidas, es criminal. A dónde vamos a parar con tanto salvajismo", cuestionó.

Otra avileña nombrada Yane Marcilla Rodríguez ha estado actualizando el estado de salud del perro, que se encuentra en una casa tras ser operado debido a la gravedad de las heridas que sufrió.

La joven compartió un post en el que se define que el perro es un pitbull, y que el incidente ocurrió en la calle Libertad, entre Maceo y H. Castillo.

"La persona que lo presenció miraba por una ventana y le decía suéltalo, suéltalo, y el hombre, digo, si así se le puede llamar, le decía si sales vas a coger tú también", denunció.

Según Marcilla, un hombre que pasaba por el lugar recogió al perro y lo llevó a la clínica veterinaria.

"En estos momentos se encuentra estable bajo anestesia aún, en un hogar de tránsito hasta que su dueño lo encuentre", precisó.

Foto: Captura de Facebook / Yane Marcilla Rodríguez

En otro post, la mujer criticó a las personas que al ver al perro herido y sangrando en la calle, lo único que hacían era tirar fotos y videos y hasta alguien lo empujó con un trapeador, en vez de brindarle ayuda.

"14 machetazos, y él no tiro ni una mordida. Agresivo, ningún animal agresivo vuelve a confiar en un humano que no conoce después de haber sido tan agredido por otro como lo hizo él conmigo, que llegué y me movió el rabo, y me dejó acariciarlo y mimarlo como si nada hubiera pasado", recalcó.

Este viernes, Marcilla informó que el perro pasó la noche tranquilo acostado y esta mañana tomó leche.

"Estamos en espera del veterinario para que le ponga los medicamentos y lo valore. (...) Me han escrito infinidades de personas para preguntar sobre el perrito, el perrito está estable. H tomado varias veces agua y se tomó una fórmula de caldito de pollo y cuando me fui de su casa no había vomitado ni nada...", relató.