Acuario Nacional confirma muerte de león marino en sus instalaciones

El Acuario Nacional de Cuba confirmó este miércoles la muerte, en sus instalaciones, del león marino Jocker, a través de un escueto comunicado.

“Hoy la familia del Acuario Nacional de Cuba amanece con la triste noticia, deja de estar en la institución nuestro querido Jocker, lobo marino de la especie zalophus californianus, este ejemplar nació el 5 de junio de 1998 y llega al Acuario en marzo del 2003, durante todo este tiempo muchas generaciones de visitantes pudieron disfrutar de su presencia en las exhibiciones de mamíferos marinos”, informó el Acuario en un post de su perfil de Facebook.

Algunos usuarios respondieron con indignación la declaración del Acuario.

“Es la responsabilidad del Acuario y la directiva del centro velar por ellos... libérenlos!!! Son animales adaptados al cautiverio, pero es preferible morir en su hábitat donde existe una posibilidad de alimento que encerrados a esperas de a ver si hoy comen”, denunció Yanet Toledo.

Un usuario identificado como Edgar Hdez comentó: “La situación que están pasando es muy difícil si todo está caro me imagino que así como murieron los animales del zoológico también fue lo mismo con Jocker”.

En horas de la mañana de este miércoles, una funcionaria del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente (CITMA), que rehusó ser identificada por temor a represalias, reveló que Jocker habría muerto de hambre.

“El principal problema es que todo lo que esos animales comen se vende en MLC y, si no hay dinero porque no se recauda, es imposible comprar los alimentos que necesitan”, afirmó la fuente.

Jocker es el segundo león marino que fallece en los últimos meses en la institución, que ha visto reducida, desde 2015, su población de esta especie de 13 a solo dos ejemplares.

Según el testimonio de la fuente, los funcionarios del CITMA están manejando la noticia con bajo perfil, debido al malestar actual en la comunidad animalista por el reciente episodio de maltrato animal sobre un gato en un espectáculo de rodeo en la Feria Ganadera de Rancho Boyeros, en La Habana.

“Entonces, al igual que los responsables de la muerte del gato que rueden las cabezas de los responsables por la muerte de este león”, comentó el usuario Luis Guillermo Benítez en el post del Acuario.

La experta explicó que el pescado que recibe el acuario no es suficiente para cubrir la dieta de los animales y que, muchas veces, tampoco resulta del tipo adecuado por sus bajos niveles de grasa.

"Cuando Fidel [Castro] estaba vivo ordenó que al acuario no le faltara nada y la antigua ministra del CITMA también se preocupaba mucho, pero ahora el gobierno no vende la comida que necesitan los animales porque no hay dólares. Desde que empezó la Tarea Ordenamiento los animales también pasan hambre, porque no hay dólares para comprarles comida", comentó.

CiberCuba intentó contactar, sin resultado, a la dirección del Acuario Nacional para conocer su versión de los hechos, pero hasta el momento no han contestado a nuestros mensajes.

Un león marino adulto come entre 7 y 16 kilogramos de alimento al día y puede vivir hasta 30 años. Los leones marinos en cautiverio son alimentados con caballa, arenque, pámpano, capelán y calamar, principalmente, según informa el sitio Sea-Lion World.