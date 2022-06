Camilo anuncia malas noticias: Da positivo al COVID y pospone concierto en Ciudad de México

Camilo Echeverry anunció con mucha tristeza una mala noticia para sus seguidores en México: Su concierto en el Arena de la capital azteca, previsto para este jueves, tuvo que ser pospuesto.

A través de su cuenta en Instagram, el cantante colombiano comunicó a sus fans que él y otros miembros de su equipo han sido diagnosticados con COVID-19, por lo que la tan esperada presentación cambiará de fecha.

“Tribu de México: Me da mucha tristeza anunciar que tengo que posponer mi concierto de hoy en el Arena CDMX porque algunas personas de mi equipo y yo acabamos de dar positivo para COVID”, explicó el artista.

La pareja de Evaluna Montaner dijo a sus seguidores que les duele mucho la cancelación de este concierto, pero la salud de todos es lo más importante.

El intérprete de “Vida de Rico” aseguró que estarán anunciando la nueva fecha para el concierto “lo más pronto posible”.

“Agradezco de corazón el esfuerzo que todos ustedes han hecho para estar esta noche con nosotros. Les prometo que nos veremos pronto y viviremos un show inolvidable”, afirmó el cantante.

Camilo dijo a sus fans en Instagram que están todos bien y hasta el momento solo sienten un “poquito de malestar y dolor de garganta”.

El concierto en el Arena de Ciudad de México, este dos de junio, formaba parte de la gira “De Dentro Pa Fuera” que Camilo Echeverry inició el pasado 30 de mayo en Monterrey.

Esa primera presentación en México se convirtió en un momento muy conmovedor. Camilo dedicó su concierto a una de sus fans que acababa de pasar un momento muy difícil, pero aun así estaba allí para verlo.

“Esta noche me quiero dar el atrevimiento de dedicarle absolutamente toda la energía, todo el amor y toda la honra a Gloria, que no sé dónde está, pero hay una persona aquí que se llama Gloria que hace poquito contrajo nupcias, se casó, y su esposo ya no está aquí con nosotros. Y ella decidió venir hoy aquí y asumo que habría querido venir con él, pero Gloria, ánimo. Estas canciones y todo el amor que destilan, esta noche son para ti. Gracias por venir”, dijo el artista al iniciar el show.

Camilo Echeverry volvió a los escenarios luego de haberse estrenado como papá y lo celebró por todo lo alto, bailando su más reciente tema “Pegao” junto a Evaluna.

La canción, dedicada a su hija, ya tiene un videoclip filmado en la casa de los artistas, donde ambos están viendo crecer a su bebé Índigo.

Puedes seguir a CiberCuba Entretenimiento en Facebook, Instagram o Youtube.