Policía cubana libera a Diasniurka Salcedo tras imponerle multa por desobediencia

La policía cubana liberó a la activista cubana Diasniurka Salcedo Verdecia tras imponerle multa por desobediencia y retenerla junto a su esposo este jueves durante varias horas.

Salcedo Verdecia realizó una transmisión directa desde su perfil en la red social Facebook en la que agradeció a todos los que se preocuparon por lo que sucedía con ella y compartieron el video que hizo en el mismo momento en que una patrulla se la llevaba detenida.

La activista, reconocida por su lucha constante para gestionar medicinas y ayudar a personas necesitadas en la isla, explicó que durante los últimos tiempos se ha mantenido un poco alejada de la atención pública porque tiene problemas de salud y situaciones personales que le impiden ser más activa en internet.

“Quizás no me vean siempre, pero saben que estoy al pie de la lucha, que esto es Dios, Patria y Libertad para todos los presos políticos y ahora mismo estoy saliendo de aquí de San Antonio, me tengo que ir a mi casa, está lloviznando (...) pero quiero que sepan que estoy bien”, afirmó Salcedo Verdecia.

La opositora cubana mostró en el clip a su esposo, también detenido por el régimen y contó que “fui multada por desobediencia” como castigo a que nunca dijo mentiras. Señaló que “vivimos en una dictadura” y que a pesar de la detención se encuentra bien.

“Fue un mal día, hoy me efectuaron un operativo, un fuerte operativo en mi casa, no sé si habrán fotos, no se si alcanzaron personas que estaban cercanas a mí a tomar fotos, espero que si. Me registraron todo, absolutamente todo”, relató.

La activista puntualizó que “mientras vivamos en Cuba, en una dictadura, nunca voy a ser libre, pero al menos voy a caminar a mi casa, de donde nunca debí haber salido, de donde nunca quisiera salir, [sino] estar con mis hijos, estar con mi familia”.

La publicación fue vista por más de 320 internautas, muchos de los cuales dejaron mensajes de apoyo y solidaridad a la opositora cubana. Dentro de los comentarios sobresale el de la también activista Saily González Velázquez quien dijo estar con su compañera siempre y de Thais Mailén Franco que calificó de lamentable todo lo que sucedía con Salcedo Verdecia.

La arbitraria detención de la disidente ocurrió en horas de la mañana tras un registro injustificado de su vivienda. Mientras era trasladada hacia una estación de policía logró hacer una transmisión en vivo en la que aseguró que esos "asesinos, delincuentes, mafiosos, ladrones me llevan presa por pensar diferente".

"No es justo que ustedes metan a una mujer presa por pensar diferente, ustedes tampoco tienen comida, medicinas para sus hijos, ustedes tampoco tienen nada. ¿Por qué me llevan presa?", cuestionó la activista en dirección a sus captores.

Salcedo Verdecia es peluquera. Durante la crisis de medicamentos que afectó a decenas de cubanos en 2021, fue reconocida por gestionar ayuda (especialmente antibióticos, analgésicos y medicamentos contra la sarna) a través de las redes sociales. Poco después ella misma estuvo gravemente enferma, y casi pierde la vida a causa de la ausencia en los hospitales de un antibiótico. Sin embargo, gracias a la solidaridad de cubanos residentes pudo conseguir el fármaco que necesitaba y superar su estado crítico.