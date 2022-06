Potencial tormenta tropical provoca grandes inundaciones en Miami

Las lluvias caídas en las últimas horas en el sur de Florida han causado serias inundaciones en varias ciudades, sobre todo en Miami.

Fotos tomadas en las zonas del Downtown y de Brickell, el centro financiero de la ciudad, permiten ver los carros en calles totalmente anegadas.

Lo mismo sucedió en Miami Beach, donde los conductores tuvieron que dejar sus autos en las calles y seguir andando, debido a que la altura que alcanzó el agua les impedía seguir.

También se reportaron inundaciones en áreas cercanas a Biscayne Boulevard y Northeast 121st Street, y en las carreteras de Hallandale Beach y Hollywood.

Las autoridades emitieron el viernes por la noche una advertencia de inundación repentina se emitió para parte del condado de Miami-Dade, incluidas Miami, Hialeah y Miami Beach, vigente hasta las 9:00 am; otra para Coral Gables, hasta las 9:30 am, y otra para el condado de Broward hasta las 11:00 am.

En la zona sureste de Florida se habían registrado más de 11 pulgadas de lluvia durante la mañana del sábado, y se prevé que caigan más en lo que queda de la jornada.

El Centro Nacional de Huracanes de EE.UU., con sede en Miami, advirtió en su último parte que el fenómeno podría dejar hasta 15 pulgadas (38 centímetros) de acumulación de agua en algunos puntos del sur del estado.

"Se esperan considerables inundaciones repentinas y urbanas en todo el sur de Florida hoy. También se esperan fuertes lluvias a través de los Cayos de Florida y el noroeste de las Bahamas", detalló.

La potencial tormenta tropical, que debe convertirse en la tormenta tropical Alex en las próximas horas, también ocasionó fuertes lluvias en la zona occidental de Cuba, donde solo en La Habana se reportan 111 derrumbes y más de cuatro mil personas evacuadas.

La perturbación ha dejado un saldo de tres muertos (dos en la capital y uno en Pinar del Río) y un desaparecido en el territorio pinareño, un joven de 21 años del municipio de Minas de Matahambre, que fue arrastrado por la corriente del Río del Vicio, al intentar cruzarlo a nado.