Activista Saily González: “La dictadura cubana nos quiere mudas, acosadas, presas en nuestras casas, en nuestra isla cárcel”

La activista Saily González Velázquez dijo este domingo que la dictadura cubana quiere que las mujeres activistas, opositoras y miembros de la sociedad civil permanezcan “mudas, acosadas, presas en nuestras casas, en nuestra isla cárcel”.

González Velázquez comentó esto en un post de Facebook donde se refiere a la prohibición de viaje a las activistas María Matienzo y Aimara Peña, quienes, al igual que ella misma, pretendían participar en la IX Cumbre de las Américas, que se realizará en la ciudad de Los Angeles, del 6 al 10 de junio próximos.

En la publicación, que acompañó de una foto suya junto a María Matienzo, tomada el día en que ambas se conocieron cuando fueron a tramitar sus respectivas visas para participar en el evento continental, Saily González comenta que hasta hoy tuvo la esperanza de que al menos a Matienzo la dejaran viajar al evento, pero la negativa del régimen cubano a permitirle viajar a la activista es un prueba más de que este “no está dispuesto a que se escuchen las voces de la sociedad civil ni dentro de Cuba ni fuera de Cuba”.

“A María le prohibieron salir habiendo llegado incluso al Aeropuerto José Martí. Ayer supe que a Aimara Peña, activista espirituana, tampoco la dejaron ir a participar. Hoy tanto ella como yo tenemos el servicio de internet cortado”, denuncia.

Para la activista, ante el acoso y el peso del poder totalitario, a las mujeres de la sociedad civil cubana no les queda “más que la rebelión en la que inevitablemente desemboca el ser, por mucho tiempo, la resistencia”.

Saily González cuenta que la foto de ella junto a Matienzo que acompaña el post fue la primera que se hicieron juntas, el pasado 25 de mayo “bajo la vigilancia amenazante de agentes de la Seguridad del Estado”, pero que las próximas que vendrán serán en una Cuba futura donde “el acoso y el terror hayan quedado sustituidos y sepultados por el respeto a #TodosLosDerechosParaTodosLosCubanos”.

En la mañana de este domingo, se conoció que a la activista María Matienzo, quien está regulada desde enero pasado, le fue prohibido, en el Aeropuerto José Martí de La Habana, abordar el vuelo en que se trasladaría a los EE. UU. para participar en la Cumbre de las Américas.

Su pareja, la también activista Kirenia Núñez Pérez compartió una imagen de Matienzo, invitada por el gobierno estadounidense al evento regional en representación de la sociedad civil cubana, a la salida de la terminal aérea capitalina.

El viernes pasado, la activista espirituana Aimara Peña González fue arrestada y sitiada por la Seguridad del Estado para impedir también su asistencia al evento.

Peña González fue detenida por represores del Ministerio del Interior, y luego interrogada, amenazada y, sobre todo, advertida de que “nadie en Cuba iba a salir para participar en esta Cumbre, nadie de la sociedad civil que ha estado siendo acreditado en las últimas semanas para participar en estos foros va a poder salir de la isla”.

A finales de mayo, la propia Saily González había hecho público que el gobierno cubano le prohibió viajar a Estados Unidos para participar en la Cumbre.

“Ayer fui amenazada a través de un agente de la Seguridad del Estado que contactó a mi familia de que no se me permitiría ir a recoger mi pasaporte visado a la Embajada de Estados Unidos en La Habana y fui citada para un ‘encuentro’ con la policía para hoy a las 8:00 am en sus oficinas de Instrucción Penal”, explicó la activista en un hilo en Twitter.

La opositora cubana confirmó que en el interrogatorio le prohibieron salir de Cuba hasta después del fin de la Cumbre y explicó que la amenazan con activar “un proceso penal que me abrieron arbitrariamente por convocar a la Marcha Cívica por el Cambio del 15N y que insisten en usar a conveniencia”.

En esas circunstancias, González, quien dijo recientemente que participará de manera remota en los encuentros de la sociedad civil colaterales a la Cumbre, pidió a los representantes de otras sociedades civiles latinoamericanas que alcen sus voces en nombre de los cubanos.