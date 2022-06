Balseros cubanos denuncian pésima atención médica en Islas Caimán tras contagios con varicela

Un grupo de balseros cubanos denunciaron la pésima atención médica que reciben en un Centro de Detención del Servicio de Aduanas y Control de Fronteras en Isla Caimán, donde contagiaron con el virus de la varicela y están en precarias condiciones de vida.

Según un video compartido este domingo en el perfil del doctor Alexander Raúl Pupo Casas, los cubanos llevan varios días enfermos sin recibir atención médica por parte de las autoridades de ese territorio británico de ultramar.

En el video se observa a migrantes de la isla cubiertos con una sustancia blanca sobre sus cuerpos, unos sentados en el piso, otros en cama, en un verdadero estado de abandono médico.

Captura facebook/Alexander Raúl Pupo Casas

“Mira lo que estamos pasando aquí en un centro de detención en Isla Caimán. Mira como la gente está aquí enferma. No toman medidas con ninguno de nosotros. Miren a la gente aquí con fiebre. La gente se está enfermando hace días y no tenemos ningún resultado de nada. Cero medicamentos, no dan nada. Miren a estos muchachos enfermos, con fiebre de casi de 40”, dice un cubano que graba las imágenes.

También en otra parte apunta que “no nos atienden, los Derechos Humanos de aquí no nos atienden. Nada. Miren cómo estamos durmiendo, pasando trabajo, sin aseo, sin nada, sin toallas, sin nada, durmiendo en el piso”.

En otra parte del video, en los exteriores del Centro de Detención se ve a través de una cerca a una persona en el piso y dos custodios observándolo.

“Miren un hombre muriéndose en el piso, convulsionando con fiebre hace como cinco días y no hacen nada con nosotros aquí. No es uno, son unos cuantos. Nos estamos muriendo aquí”, le grita a las autoridades el cubano que graba las imágenes, que no se identifica.

En otro momento del video un cubano grita que ahí “los cubanos se desaparecen y no pasa nada. Hay cuatro cubanos desaparecidos”, mientras se ve que llega una ambulancia al centro.

Por su parte, en el perfil de Facebook del Control de Aduanas y Fronteras de las Islas Caimán (CBC) se publicó este domingo un comunicado en el que se refiere que hay “migrantes en aislamiento tras la aparición de casos de varicela”, pero no especifican la nacionalidad de esas personas.

La nota expresa, además, que “nueve migrantes alojados en el Centro de Detención del Servicio de Aduanas y Control de Fronteras (CBCDC) están siendo trasladados al Centro Cívico Breakers para ser aislados, debido a que más de un migrante ha sido diagnosticado con el virus de la varicela. Salud Pública ha estado supervisando la situación y está tratando a los migrantes”.

También el comunicado reconoce que “esta situación creó una gran tensión anoche [sábado] con los otros migrantes en el CBCDC, sin embargo, la tensión se ha aliviado desde entonces y se han hecho arreglos para sanear el centro de detención para ayudar a prevenir una mayor propagación del virus”.

“El Centro Cívico Breakers es uno de los cuatro centros cívicos que figuran en el Plan de Contingencia para la Migración Masiva como alojamiento alternativo para los migrantes y éstos permanecerán allí hasta que se recuperen por completo”, sostiene la información.

A mediados de mayo, las autoridades de ese territorio británico de ultramar expresaron su preocupación ante la escalada de balseros cubanos que han llegado hasta sus costas, al punto de desbordar su Servicio de Control de Fronteras (CBC).

Según un comunicado del organismo, allí también están experimentando altos niveles de migración irregular, con 173 inmigrantes cubanos bajo el resguardo del CBC y del Comité de Migración Masiva.

El director del CBC, Charles Clifford, advirtió que con el creciente número de balseros que están llegando desde los últimos meses a sus costas, “la situación tiene el potencial de abrumar nuestros servicios, lo que podría crear desafíos de seguridad nacional”.

La alerta del CBC refiere además que en abril de 2015, el gobierno de Islas Caimán firmó un Memorando de Entendimiento con el gobierno de Cuba en materia migratoria, en el que se introdujo un cronograma para el intercambio de información entre los territorios para acortar el tiempo entre la llegada y la repatriación de los migrantes cubanos.

Asimismo, lamentaron que el proceso de repatriación se retrace por los desafíos legales y porque en los últimos dos años la frontera de Cuba estuvo cerrada debido a la pandemia de COVID-19.

No obstante, en ese mismo mes, tres cubanos retenidos en un centro para refugiado en Islas Caimán, le suplicaron a las autoridades de ese país que no los devolvieran a Cuba.

Los inmigrantes, que solo fueron identificados por sus nombres de pila (Yoely, Giordino y Rafael), son parte de un grupo de 24 cubanos que permanecen en el Centro Cívico Elliott Conolly de Gun Bay, cuyos testimonios fueron publicados por el medio local Cayman Compass.

“Lo único que queremos de las autoridades de las Islas Caimán es que no nos devuelvan a Cuba. Porque si vamos allí, nos van a meter en la cárcel, nos van a multar, no sabemos lo que nos pueden hacer”, pidió Yoely, uno de los entrevistados.

A principios de junio, el Ministerio de Trabajo de Islas Caimán advirtió a los empleadores del país que contratar a "migrantes irregulares" es ilegal, tras descubrirse que inmigrantes cubanos en proceso de asilo estaban trabajando sin autorización.

El ministro de Trabajo, Chris Saunders, dijo en un comunicado que quienes contraten a migrantes en estas condiciones serán perseguidos y penados por la ley.

"Los inmigrantes que buscan asilo no tienen permiso ni derecho a trabajar en las Islas Caimán, mientras se analizan sus solicitudes. Por lo tanto, debe quedar muy claro que no pueden ser empleados legalmente. Se hará cumplir la ley al respecto y se perseguirá a los infractores. No puedo decirlo más claramente", alertó el ministro.