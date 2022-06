Islas Caimán emite advertencia a empleadores por contratación ilegal de migrantes cubanos

Ministerio de Trabajo y Control Fronterizo - Islas Caimán Foto © LinkedIn / Ministerio de Trabajo y Control Fronterizo - Islas Caimán

El Ministerio de Trabajo de Islas Caimán advirtió a los empleadores del país que contratar a "migrantes irregulares" es ilegal, luego de que se descubriera que inmigrantes cubanos en proceso de asilo estaban trabajando sin autorización.

El ministro de Trabajo, Chris Saunders, dijo en un comunicado que quienes contraten a migrantes en estas condiciones serán perseguidos y penados por la ley.

"Los inmigrantes que buscan asilo no tienen permiso ni derecho a trabajar en las Islas Caimán mientras se analizan sus solicitudes. Por lo tanto, debe quedar muy claro que no pueden ser empleados legalmente. Se hará cumplir la ley al respecto y se perseguirá a los infractores. No puedo decirlo más claramente", alertó el ministro.

Los cubanos que fueron atrapados haciendo actividades remuneradas sin permiso de trabajo, están en proceso de asilo bajo la gestión de Aduanas y Control Fronterizo, el cual proporciona alojamiento, atención médica, cupones de alimentos y tarjetas telefónicas para llamar a sus familiares y permite recibir remesas del exterior, pero en ningún caso se permite trabajar de forma legal en el territorio nacional.

De acuerdo con la legislación migratoria vigente en Islas Caimán, la persona que se dedique a una actividad lucrativa sin permiso de trabajo está incurriendo en un delito, que tiene una primera pena de una multa de 5,000 dólares y prisión por un año; y hasta 10,000 dólares y prisión por dos años para reincidentes.

Para los empleadores que contraten a migrantes sin permiso, la ley indica multas de hasta 20,000 dólares por la primera ofensa y 30,000 por la segunda, además del mismo tiempo en prisión.

La pasada semana, autoridades de Islas Caimán rescataron a cuatro balseros cubanos que naufragaron cerca de sus costas, y cuya embarcación apareció destrozada por las olas sobre el arrecife.

Los migrantes fueron detenidos y procesados de acuerdo con los protocolos establecidos por el Servicio de Aduanas y Control Fronterizo de Islas Caimán (CBC), de los cuales se han quejado decenas de cubanos en redes sociales.

La mayoría de los migrantes que llegan a Islas Caimán huyendo de Cuba son enviados a centros de refugiados, donde deben pasar hasta un año internados y se les obliga a realizar trabajos destinados a los prisioneros.

A mediados de mayo último, los migrantes cubanos Yoely, Giordino y Rafael, que se encuentra en el Centro Cívico Elliott Conolly de Gun Bay, suplicaron a las autoridades de Islas Caimán que no los devuelvan a Cuba y que solo buscan trabajar de forma honrada para mantener a sus familias y salir adelante.

"Lo único que queremos de las autoridades de las Islas Caimán es que no nos devuelvan a Cuba. Porque si vamos allí, nos van a meter en la cárcel, nos van a multar, no sabemos lo que nos pueden hacer. Nosotros vinimos aquí a hacer vida y a buscar la paz", dijeron al medio local Cayman Compass.

Islas Caimán expresó en mayo su preocupación por la escalada de balseros cubanos en sus costas en los últimos meses, situación que amenaza con colapsar su Servicio de Control de Fronteras.