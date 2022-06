Ricardo Arjona emociona a los cubanos cantando "Puente" en Miami

Cubanos que asistieron a los dos conciertos de Ricardo Arjona en Miami el pasado fin de semana corearon con especial emoción el tema “Puente”, que canta a la nostalgia de familias divididas por las dos orillas y aboga por un puente que las una para darse el abrazo que merecen.

“Habana, / No ha podido Dios ni los seiscientos santos entender lo tuyo, / Mientras la Florida que es como esa tía que se fue a otro lado, / Se sienta a extrañarte en la Hialeah de las coincidencias; / Y yo que no toco vela en este entierro muero por la pena / De no hacerle al mago y construir un puente de noventa millas / Para que los primos corran a abrazarse como se merecen, / Y la ideología no se meta más en lo que no le importa, / Que la historia es larga, y la vida es corta”, dice uno de los fragmentos más emotivos de la canción.

Arjona cantó “Puente” a guitarra en la parte final del concierto, cuando accedió a complacer peticiones de sus fans.

Tras escuchar que el público gritaba con pasión “¡Puente, puente, puente!..”, se dispuso a cantarla justo después de “Ella y él”, otro tema con fuerte acento cubano.

Ello lo llevó a comentar que la cantaría, pero observó con picardía que se estaba inclinando "demasiado" la balanza de las peticiones hacia un país, ello en referencia a Cuba.

“Puente” forma parte de Poquita Ropa (2010), su duodécimo álbum de estudio. Se trata de un viejo tema con el que el cantautor guatemalteco no dudó en deleitar a sus seguidores aunque su gira, que lo ha llevado por 24 ciudades de Estados Unidos, ha estado enfocada en promocionar fundamentalmente sus más recientes producciones: los discos Blanco (2020) y Negro (2022).

“Miami. Sin palabras. Esta noche vamos de nuevo. #BlancoYNegroTour”, escribió Arjona en su cuenta de Twitter tras el primer concierto en el FTX Arena, el 3 de junio, que repitió al día siguiente.

La climatología adversa no pudo impedir que miles de seguidores del artista, muchos de ellos cubanos y latinoamericanos residentes en Florida, disfrutaran de la magia de ambas presentaciones, que marcaron el final del tour que el popular cantante y compositor inició a finales de marzo.

La emoción por la interpretación de "Puente" no es la única anécdota de tinte cubano que dejó el recién finalizado tour de Arjona.

En uno de los conciertos de Miami, una joven cubana en el público se quitó la camiseta en pleno show mientras el cantante interpretaba el tema "Desnuda". El instante no pasó inadvertido para Arjona, quien se confundió en la letra, según él mismo admitió de forma jocosa ante el público.

A finales de marzo se viralizó también en redes sociales la historia protagonizada por la cubana Mariluz Laffita.

La joven, que llamó a su madre en la isla durante un concierto de Ricardo Arjona en la ciudad de Phoenix, Arizona, para compartir con ella en la distancia el tema "Señora de las cuatro décadas", recibió como inesperado regalo que el artista le pidiera el celular en pleno concierto para cantarle un fragmento de la canción a su madre en Cuba.

