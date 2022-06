Hija de Maykel Osorbo a la Cumbre: "Mi papá está preso solo por hacer una canción ¿Me pueden ayudar a liberarlo?"

Jade de la Caridad, hija del activista y rapero cubano Maykel "Osorbo" Castillo, preso desde mayo del 2021, se dirigió en un breve pero emotivo video a los miembros de la Cumbre de las Américas pidiendo ayuda para que su padre sea liberado.

“Señores de la Cumbre, me dirijo a ustedes, aunque no los conozca, desde Cuba. Quiero hablarles sobre mi papá, que está preso por solamente cantar una canción”, comenzó diciendo la pequeña.

“Él no ha hecho nada, por favor, ¿me pueden ayudar a liberarlo? Lo quiero mucho y lo extraño, por favor”, añadió la pequeña, que se llevó las manos al corazón durante su conmovedor mensaje, compartido en Facebook por Yotuel; invitado al "Foro Sociedad Civil y el Diálogo entre Sociedad Civil, Actores Sociales y Representantes Gubernamentales de Alto Nivel".

“La hija de Maykel Osorbo pide a la Cumbre la libertad de su papá. Hoy vine hasta la Cumbre con una misión, como músico y como padre que soy. Muy poca gente sabe mi triste historia de cómo me arrancaron a mi padre con 4 años y cómo vine a recuperarlo con 21 años, tetrapléjico", escribió Yotuel en la citada red social, donde compartió parte de su historia personal con sus seguidores y el por qué la separación de Maykel y su hija lo toca especialmente.

"Nunca pude recuperar mi alma de niño abandonado, con eso vivo y viviré. No soy un político y mi equipo de trabajo al cual admiro y quiero me dicen cada día que me enfoque en la música, es el mejor momento de mi carrera. Pero no puedo dormir, mi gente, no puedo mientras siga viendo más niños víctima de una dictadura que antepone sus ideales al bienestar de su pueblo", añadió el rapero.

"Mientras existan niños como ella yo seguiré, lo siento por mi equipo y por todos los que me siguen que no son cubanos, pero seguro que son padres o hijos", concluyó Yotuel, quien esta semana se reunió con el subsecretario de Estado para Asuntos Hemisféricos, Brian Nichols, en el marco de la IX Cumbre de las Américas, que se celebra en Los Ángeles, California.

Fuente: Captura de Facebook/Yotuel

No es la primera vez que Jade de la Caridad conmueve a los cubanos con un mensaje sobre su papá.

En noviembre del pasado año, a raíz de los dos premios Grammy obtenidos por la canción “Patria y Vida”, la pequeña publicó un breve mensaje en el que felicitó a su papá, participante en el proyecto, y se mostró muy contenta con los galardones.

"Estoy contenta de que haya ganado los Grammy de la música latina. Aunque él no esté al lado mío, yo también lo quiero. Y siento que él está al lado mío. Aunque él no esté conmigo, él igual me va a querer", dijo entonces.

El juicio contra Luis Manuel Otero Alcántara y Maykel Osorbo quedó concluso para sentencia el pasado 31 de mayo tras sesionar durante dos días en el Tribunal Municipal de Marianao, en La Habana, bajo un fuerte operativo militar. En el caso de Maykel, la Fiscalía le pide 10 años de privación de libertad por los presuntos delitos de atentado, desórdenes públicos y evasión de presos o detenidos.