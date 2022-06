Subsecretario de Estado Brian Nichols conversa con Yotuel en la Cumbre de las Américas

Brian Nichols y Yotuel Foto © Twitter / Brian Nichols

El cantante cubano Yotuel Romero se reunió con el subsecretario de Estado para Asuntos Hemisféricos, Brian Nichols, en el marco de la IX Cumbre de las Américas, que se celebra en la ciudad de Los Ángeles, California.

El encuentro se produjo en el "Foro Sociedad Civil y el Diálogo entre Sociedad Civil, Actores Sociales y Representantes Gubernamentales de Alto Nivel", al que el intérprete de "Lambo en Varadero" fue formalmente invitado.

"Los cubanos deben tener la oportunidad de contar sus historias. Hoy tuve el placer de conocer al inspirador Yotuel en el foro de la sociedad civil. Estamos con Yotuel y todos los cubanos que siguen dando la cara con valentía por 'la patria y la vida'", escribió Nichols en su cuenta oficial de Twitter.

El objetivo del foro en el que participó Yotuel es proporcionar un espacio donde representantes de la sociedad civil y actores sociales tienen la oportunidad de reunirse para intercambiar ideas y lecciones aprendidas sobre los ejes temáticos de la cumbre, según señala la invitación que recibió el músico cubano.

Desde el lanzamiento de "Patria y Vida" en febrero de 2021, –que se convirtió en banda sonora de las protestas por la libertad de Cuba– Yotuel ha sido recibido por importantes políticos de Estados Unidos y fue invitado a un encuentro del presidente Joe Biden con líderes cubanoamericanos en la Casa Blanca a finales de julio pasado, para debatir sobre las protestas del 11 de julio en Cuba.

El fenómeno en el que se convirtió la canción, que también interpretan Alexander Delgado, Randy Malcom, Descemer Bueno, Maykel Osorbo y El Funky, también llevó a los cantantes y a otros artistas cubanos del exilio a hablar sobre la realidad de Cuba en un encuentro virtual con el Parlamento Europeo.

Brian Nichols condenó recientemente en nombre de la administración Biden "las acciones del gobierno cubano para impedir que siete participantes de la sociedad civil asistan a la Cumbre de las Américas. No vamos a invitar a los actores no democráticos de Cuba, pero creemos vital que participen representantes no gubernamentales". Entre los cubanos que el régimen no permitió salir de la isla para asistir al evento están los activistas Marthadela Tamayo y Osvaldo Navarro, y la periodista independiente María Matienzo.

El gobierno de Estados Unidos excluyó a los gobiernos de Cuba, Venezuela y Nicaragua de la Cumbre de las Américas, por "las preocupaciones sobre los derechos humanos y la falta de democracia en los tres países".