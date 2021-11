La hija de Maykel Osorbo, feliz por el doble Grammy a "Patria y Vida"

Hija de Maykel "Osorbo" Castillo Foto © Intagram / Yotuel y Facebook / Maykel Osorbo

La hija del rapero contestatario Maykel "Osorbo" Castillo, actualmente en prisión, colgó este jueves un emotivo video en Facebook donde felicita a su padre, uno de los cantantes de la canción "Patria y Vida" por los dos premios Grammy conseguidos en la ceremonia.

"Estoy contenta de que haya ganado los Grammy de la música latina. Aunque él no esté al lado mío, yo también lo quiero. Y siento que él está al lado mío. Aunque él no esté conmigo, él igual me va a querer", dice la niña en el video.

"Qué bien que haya ganado para yo, mi mamá y mi papá poder estar juntos por siempre", agregó. "Los quiero mucho a todos".

Por su parte, el cantante pudo llamar desde la prisión de Pinar del Río donde se encuentra a la activista Carolina Barrero y grabó un audio para todos, al enterarse del doble premio.

"Los presos lo celebraron con él como la victoria que es y estaba tan emocionado como un niño pequeño", dice la publicación.

"Ese Premio, más que mío, es del pueblo [cubano]", aseguró Osorbo. "Tengo una emoción inmensa, estoy enfermo pero ahora mismo esto es una inyección que me han dado. Tremendas ganas de vivir que tenemos", añadió.

"Estamos superconectados. Patria y Vida, no hay de otra", concluyó.

La salud de Osorbo se ha deteriorado gravemente en las últimas semanas como consecuencia de una huelga de hambre y de sed, y de las pésimas condiciones carcelarias.

Activistas que se mantienen en contacto con el rapero han hecho público que sufre lo que creen es un fallo grave del sistema linfático, tras la aparición de bultos debajo de la axila, cerca de la clavícula y detrás del brazo, además de vómitos, fiebre, sudoración y mucho cansancio.

Osorbo se ha negado a que se le realice ningún procedimiento médico invasivo. Activistas de derechos humanos exigen su liberación inmediata. Hace semanas, el rapero se negó a aceptar una propuesta gubernamental de destierro a cambio de la libertad.

Según sus amigos y familiares, Osorbo ha sufrido 120 actos de violencia policial en un año, al margen de huelgas de hambre y de otro periodo de encarcelamiento previo, que se prolongó durante un año y medio.

Ayer "Patria y Vida" se alzó finalmente con los premios Grammy Latino a la mejor canción del año y al mejor tema urbano, lo que provocó un festejo por todo lo alto de los artistas cubanos al grito de "¡Viva Cuba libre!".

Los premiados, vestidos todos de blanco y dibujando con sus manos la L de libertad, dedicaron su premio a todos los presos políticos, al artista encarcelado Luis Manuel Otero Alcántara y, sobre todo, a Osorbo, el único de los autores del himno que no pudo estar en el estrado.

Poco antes de la ceremonia de los Grammy, los intérpretes de la canción "Patria y Vida" lograron hablar con Osorbo desde Las Vegas.

"Pudimos hablar con Maykel Osorbo y sentir su voz en estos momentos tan significativos, nos dejó bien claro que el Grammy es del pueblo de Cuba, ganemos o no, llegamos lejos", dijo en su perfil de Facebook el cantante de música urbana El Funky, quien llegó a Miami hace algunas semanas para participar del evento.

En una imagen posteada en la red social pueden verse, además, a Yotuel Romero, Descemer, así como Alexander y Randy Malcom, del dúo Gente de Zona, frente a un teléfono celular.