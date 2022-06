Gloria Estefan y Andy García lamentan el éxodo cubano: "Es una tristeza ver a ese pueblo sufrir"

El actor Andy García y la cantante y actriz Gloria Estefan lamentaron la dura crisis migratoria que sufre el pueblo de Cuba, su país de origen.

"Para mí como cubano es una tristeza ver a ese pueblo sufrir. Yo rezo porque algún día se acabe ese régimen”, dijo García a EFE en México.

"No pueden darle libertad a su pueblo, no les pueden dar de comer y por eso la gente desde hace 60 años está escapándose del país", comentó García a la prensa en México.

Estefan, por su parte, señaló que las crisis migratorias algunos gobiernos las usan para desestabilizar, atemorizar y crear una imagen desfavorable de los migrantes, pero la historia ha demostrado que esos flujos también dejan beneficios.

"Los inmigrantes aportan mucho a Estados Unidos. Ese país fue creado por inmigrantes de muchos países. No importa quién seas, tú no eres de ahí si no eres un indio nativo americano. A mí me frustra, pero al mismo tiempo es importante hacer cosas como esta película para mostrar lo que estamos aportando positivamente al país. Esa es mi labor y la de todas las personas que trabajan en las artes", señaló.

Ambos cubanos viajaron a la nación azteca para la premier de la película "El padre de la novia". García y Estefan interpretan a un matrimonio cubanoamericano cuya hija va a casarse con un joven de origen mexicano. Es un remake de un clásico del cine que esta vez llega con un enfoque latino. Está protagonizada además por Adria Arjona y Diego Boneta.

En una publicación reciente en sus redes sociales Estefan anunció que el estreno del filme será el 16 de junio en la plataforma HBO Max y comentó que esta película "marcará su vida por siempre".

García y Estefan mantienen una amistad sólida. Ambos tienen una postura contraria al régimen comunista cubano y apoyan un cambio político en Cuba que devuelva la democracia.

Han denunciado en múltiples ocasiones la existencia de presos políticos en la isla y han ofrecido su apoyo a la lucha por el respeto a los derechos humanos en su país natal.