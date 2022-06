Dan baja del ISA a músico condenado por el 11J Abel Lescay

El estudiante del Instituto Superior de Arte (ISA), Abel Lescay, condenado por el 11J, fue dado de baja de esa institución universitaria, donde cursaba el segundo año de una licenciatura en música, por bajo rendimiento académico, según documento compartido por el alumno en Facebook.

“Me dieron la baja en el ISA. Ponché algunas asignaturas, no pudieron darme la repitencia. No pierdo mucho más que un albergue. Sigo mi preparación como compositor con mi amado maestro Juan Piñera. No extrañaré mucho las clases de la decana Marirrosa, que pido al universo que se mejore de su triste karma”, escribió Lescay este miércoles en su perfil de Facebook, donde compartió el aviso oficial de la baja de la universidad de las Artes en la isla.

También dijo que “ahora me toca pinchar. Voy a echar un discazo”, además de promocionar su crowdfunding (vkm.is/grillos) para hacer “música para todas las voces que tejen el presente. Un nuevo disco de música libre en Cuba”.

Captura Facebook/Abel Lescay

Tras su publicación, el artista visual Julio Llópiz Casal le comentó que “tú eres un artista de verdad. Lo que estás viviendo en este sentido, no es otra cosa que el impacto contra ti de la saña resentida de una partida de gente mediocre, cobarde y egoísta. Ese centro de estudios en decadencia no es nada al lado de tener un maestro y ganas imparables de crear”.

En otra opinión, uno de sus compañeros de estudio, le dice que “la naturaleza, esa es la mejor escuela, me lo enseñaste un día. Las escuelas de arte muchas veces son religiones donde te enseñan la historia de ‘los apóstoles’, lo que hicieron, en vez de crear, nos enseñan a creer, a creer en los que crearon”.

“Eres muy talentoso y eso nadie te lo quita, ellos son los que pierden, son expertos en destruir talentos, pero tú vas a salir adelante”, le responde otra usuaria.

Lescay, sobre quien pesa una condenado a seis años de prisión por manifestarse el 11J en la ciudad de Bejucal, se encuentra en espera de la respuesta de su apelación ante el Tribunal Supremo, tras haberse presentado la última semana en una audiencia en el Tribunal de San José de Las Lajas, Mayabeque.

"El juicio fue lo mismo de siempre. Hay que esperar el resultado. ¡Gracias!", dijo en su muro de Facebook en esa ocasión.

El joven acudió a esa vista oral junto a otras 18 personas que participaron en las históricas protestas del 11 de julio en los municipios de Bejucal y Güines, y en el poblado Los Palos (Nueva Paz).

Según explicó su madre, Isel María Lescay Oliva, a Martí Noticias, como eran tantos acusados, en vez de ir a La Habana, a la sede del Tribunal Supremo, los jueces se trasladaron a San José de las Lajas, municipio cabecera de Mayabeque.

A Lescay, de 23 años y graduado de piano de la Escuela Nacional de Arte, lo sancionaron por ofender a un policía y deberá esperar un mes para que el Supremo dé su veredicto.

Su madre comentó que en el juicio su hijo intervino para decir que él no era un delincuente ni tenía mala conducta social, y que lo único que sabía hacer en su vida era estudiar piano.

"Él reconocía que se había excedido, que había actuado mal, que no estaba bien ofender a las personas de palabra en la calle, mucho menos a un policía. Pero que lo que había hecho era un rap, que forma parte de las cosas que él estudia y que los rap son así. Que requieren cierta marginalidad y que él entendía que se había excedido y que ya había sido castigado por eso, que ya había estado siete días detenido, que había sufrido toda la crudeza que implicaba eso", detalló Isel María Lescay.