Niña enfrenta cargo de homicidio tras disparar a mujer con la que su madre peleaba

Una niña, de apenas diez años, enfrenta un cargo de homicidio tras disparar a una mujer con la que su madre peleaba en un edificio de la ciudad de Orlando, en Florida.

La menor fue acusada este martes formalmente del cargo de homicidio en segundo grado, refiere este miércoles el Miami Herald , tras citar fuentes policiales de Orlando.

La identidad de la niña no se ha revelado debido a su corta edad, pero según el citado medio se encuentra detenida en el Centro de Justicia Juvenil.

También su madre, Lakrisha S. Isaac, de 31 años, fue arrestada luego del incidente, ocurrido el 30 de mayo último en el complejo de apartamentos Jernigan Gardens, ubicado en la cuadra 1400 de Mercy Drive, de Orlando.

Isaac ahora debe enfrentar los cargos de homicidio culposo con negligencia, contribuir a la delincuencia de un menor de edad, negligencia infantil y agresión agravada con un arma de fuego.

De acuerdo con el reporte del arresto de la madre de la menor, al llegar los patrulleros al lugar del incidente encontraron a una mujer con una herida de bala en la cabeza, quien fue identificada un día después como Lashun Rodgers, de 41 años.

Un testigo de la riña comentó a la policía que Isaac estaba peleando con Rodgers, cuando le dio su bolso con un arma a su hija, quien la tomó y le disparó dos veces a Rodgers.

Esa persona, incluso, trató de mediar en la riña, pero en un momento dio una vuelta y vio a la niña empuñando el arma y enseguida escuchó los disparos.

También el testigo dijo que la menor gritó que “ella no tuvo que pegarle a mi mamá”.

Esta semana igual trascendió que una mujer residente en el condado de Orange, en Florida, fue acusada de homicidio involuntario luego de que su hijo, de apenas dos años, accidentalmente disparara contra su padre Reggie Mabry.

Las autoridades locales dijeron a Local 10 News que el arma cargada estaba en una bolsa en el suelo y que el menor la encontró y presionó el gatillo hiriendo mortalmente a su padre que se encontraba de espaldas jugando videojuegos.

Marie Ayala ahora enfrenta los severos cargos de homicidio involuntario por negligencia culposa, posesión de un arma de fuego por un delincuente convicto, posesión de municiones por un delincuente convicto y violación de la libertad condicional.

En mayo, otro incidente con armas de fuego desencadenó una tragedia a una familia de Florida, cuando un niño de tres años disparó accidentalmente al pecho de su hermana de solo dos años, en la ciudad de Lakeland, del condado Polk, provocándole heridas de gravedad a la pequeña.

La menor fue reportada en estado crítico después de recibir el tiro en una residencia del área de South Wabash Avenue y Ariana Street, señalaron medios locales.

La oficina del sheriff del condado de Polk también indicó que la menor sufrió heridas severas en sus órganos internos, y fue intervenida quirúrgicamente en el hospital Lakeland Regional Health. La menor recibió un disparo en el pecho y la bala atravesó su páncreas y posiblemente sus intestinos grueso y delgado antes de salir de su cuerpo por la espalda.

“No puedo ser más enfático, si tiene armas de fuego en su casa, manténgalas lejos de los niños. Una hermosa niña está luchando por su vida ahora mismo porque otro niño que no sabía pudo alcanzar un arma cargada”, dijo el sheriff Judd.

“Obviamente, y recalco 'obviamente', el niño de tres años no será acusado de un hecho criminal, por razones evidentes. Ese niño no puede ser responsabilizado por su conducta. No hay absolutamente ninguna razón para pensar que fue un acto intencional, aparte de que era un bebé jugando con lo que vio que era una especie de juguete”, explicó Judd.