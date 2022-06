Actor cubano Jorge Ferdecaz ya está en casa tras sufrir infarto en Miami

El actor cubano Jorge Ferdecaz ya se encuentra en su casa en Miami luego de recuperarse del infarto que sufrió el pasado viernes.

El artista, que forma parte del equipo del popular programa "La Casa de MaKa", estuvo ingresado unos días en el hospital Kendall Regional Medical Center, adonde fue trasladado tras sufrir el evento cardiovascular.

Ferdecaz, recordado por su personaje de Bienvenido en la telenovela "Salir de noche" y la conducción del programa "Cuerda Viva", compartió una adorable fotografía que la que aparece abrazando a su pequeña hija Marina y un relato en sus redes sociales con el que anunció su regreso a casa e instó a sus seguidores a ser "bueno siempre".

El actor contó la historia de cuando iba en el ascensor de salida del hospital y coincidió con "un paisano" que era todo lo que "yo no sería jamás".

"Sus tenis eran más caros que mi carro, del uno al diez es un once de verdad, oro y diamantes, muchos diamantes, no sé exactamente cuántos microsegundos hubo entre la llegada a la puerta y esa pregunta con diamantes que no vi venir; disculpa ¿tú eres el actor cubano verdad? Sí soy ese, pero también me dan infartos, (gracioso yo) no, no, no, tú no sabes quién soy yo y yo estaba hasta ahora, preocupado por tu infarto", contó Ferdecaz.

"Ser noble e intentar lo bueno no es algo que cierre en maestría alguna, sea buenooooo, siempreeeee; el chico de los diamantes tiene el corazón donde mismo, y los abrazos de su hija son tan valiosos y tiernos como los de tu chiquitica".

Ferdecaz sufrió el infarto la mañana del pasado viernes y fue llevado de urgencia al hospital. Una fuente cercana relató a CiberCuba que el actor tenía varias arterias tupidas, por lo que los médicos evaluaban someterlo a varios procedimientos que le evitarían una eventual operación.

El actor reside en Miami junto a su esposa Laura y su hija de dos años, Marina.

