Denuncian golpiza contra opositor cubano Ktivo Disidente plantado en prisión de Cienfuegos

El opositor cubano Carlos Ernesto Díaz González, identificado en redes sociales como Ktivo Disidente, recibió una golpiza en la prisión de Cienfuegos, donde se encuentra plantado por exigir su libertad, según denuncia de su abogado y esposa, a través del activista Pedro López.

López en una directa en Facebook de este miércoles contó cómo el preso político fue golpeado salvajemente en su rostro y cuerpo, tras provocación de los propios carceleros.

“Cuando su abogado, Joel Ponte, fue a verlo este martes se lo encontró muy golpeado, severamente golpeado. Tiene un golpe en el pómulo, un hematoma muy grande en el ojo izquierdo, la nariz rota, laceraciones en las muñecas”, expuso López, quien es el suegro de la hermana del preso político Andy García Lorenzo, y parte del proyecto Ayuda a los Valientes del 11J para apoyar a familiares y manifestantes detenidos.

El abogado de Ktivo Disidente reveló, según López, que el opositor estaba conversando con un carcelero normalmente, pero que este se retiró del lugar y luego regresó con dos más para llevarlo lejos de la vista de los demás reclusos y que comienzan a provocarlo para que él se manifestara en su contra.

Todo ese tiempo Ktivo se mantuvo esposado con las manos en las espaldas y cuando los carceleros vieron que él no respondía a las provocaciones, refiere López, uno de los guardias de piel negra y bien corpulento lo empezó a golpear en la cara hasta provocarle serias heridas en el rostro.

“Durante la paliza estuvo todo el tiempo esposado, una tremendísima cobardía golpear a un hombre esposado, y luego le aplican la famosa tortura de la carretilla para levantarlo por las esposas y llevarlo así hasta la enfermería, donde lo siguieron golpeando delante del médico, quien no hizo nada para socorrerlo”, añadió, además, el activista, quien reside en la ciudad de Santa Clara.

López expuso que él visibiliza el caso de Ktivo porque él protestó por los presos políticos, por Andy, y que está en huelga de hambre desde hace varios días, además de que tiene un padecimiento de hemorroides que se le ha agravado por los alimentos que le dan en la prisión, donde permanece sin atención médica alguna.

“Le arrojan excrementos y orinas de otros reos a su celda de castigo”, denunció, además, sobre las condiciones en que se encuentra el opositor cubano.

Asimismo, sostuvo que “en Cuba se tortura y hay presos políticos. El mundo se debe enterar que esto pasa en nuestro país”.

Explicó, además, que a Ktivo lo acusan de desacato, desobediencia y difamación, tres supuestos delitos que había cometido en Cienfuegos antes de su protesta en la capital del país.

Ktivo Disidente fue detenido el 28 de abril último, cuando se subió a un muro del Boulevard de San Rafael, en Centro Habana, para exigir al gobierno la excarcelación de los presos políticos en Cuba, y que dejera participar a la ciudadanía en la vida política del país, sin importar su postura ideológica.

"Esto tiene que parar, tiene que parar y lo tenemos que parar nosotros, con civismo, la sociedad civil. No tiene que haber violencia. No tiene que haber derramamiento de sangre, pero tienen que dejarnos participar en la vida política del país. El que es comunista que lo sea, pero el que no, hay que respetárselo", dijo entonces, mientras era escuchado y filmado por las personas que pasaban por el corredor comercial habanero.

"¿Hasta cuándo la falta de respeto? Todos los cubanos tienen derecho a participar en la vida política del país, sean o no sean comunistas. Si quieren que viva Fidel, bueno, que viva Fidel, eso es un problema de ustedes. Yo no quiero ser comunista", añadió.

Tras su arresto, estuvo varias horas en paradero desconocido, y activistas cubanos, como Saily González, exigieron su liberación.

"En estos momentos no se sabe nada de él. En el video se vio cómo un agente de la Seguridad del Estado vestido de civil manda a los que grababan a que apaguen sus celulares y a que 'montaran en la patrulla' al que 'se pusiera pesado'", explicó González.

La protesta de Ktivo Disidente fue similar a la que hizo en diciembre de 2020 Luis Robles Elizástigui, quien acaba de ser condenado a cinco años de prisión por los delitos de propaganda enemiga y desobediencia, tras más de un año preso sin juicio.

Robles se manifestó también en el Boulevard de San Rafael, con un cartel que pedía el fin de la represión y la libertad del rapero Denis Solís.