Ktivo Disidente está preso en Cienfuegos acusado de desobediencia y desacato

El opositor cubano Carlos Ernesto Díaz González, identificado en redes sociales como Ktivo Disidente, se encuentra en una cárcel de Cienfuegos y ha sido acusado de desobediencia y desacato.

La persona que opera su cuenta de Facebook reveló que el disidente está retenido en el penal conocido como el Técnico de Unpico, situado en el reparto Pueblo Griffo, del municipio cabecera.

"Lo quieren poner en prisión preventiva y será trasladado a la prisión de mayor rigor y máxima seguridad en Ariza, Cienfuegos. Se niega a tener abogado y está plantado", precisó la misma fuente.

Ktivo Disidente fue detenido el pasado 28 de abril, cuando se subió a un muro en el Boulevard de San Rafael, en Centro Habana, a exigir al gobierno la excarcelación de los presos políticos en Cuba, y que deje participar a la ciudadanía en la vida política del país, sin importar la postura ideológica.

"Eso tiene que parar, tiene que parar y lo tenemos que parar nosotros, con civismo, la sociedad civil. No tiene que haber violencia. No tiene que haber derramamiento de sangre, pero tienen que dejarnos participar en la vida política del país. El que es comunista que lo sea, pero el que no, hay que respetárselo", dijo entonces.

El opositor fue escuchado y filmado por personas que pasaban por el lugar.

"¿Hasta cuándo la falta de respeto? Todos los cubanos tienen derecho a participar en la vida política del país, sean o no sean comunistas. Si quieren que viva Fidel, bueno, que viva Fidel, eso es un problema de ustedes. Yo no quiero ser comunista", añadió.

Tras su arresto, estuvo varias horas en paradero desconocido, y activistas cubanos como la influencer Saily González exigieron su liberación.

"En estos momentos no se sabe nada de él. En el video se vio cómo un agente de la Seguridad del Estado vestido de civil manda a los que grababan a que apaguen sus celulares y a que 'montaran en la patrulla' al que 'se pusiera pesado'", explicó González.

La protesta de Ktivo Disidente es muy similar a la que hizo en diciembre de 2020 Luis Robles Elizástigui, quien acaba de ser condenado a cinco años de prisión por los delitos de propaganda enemiga y desobediencia, tras más de un año tras las rejas.

Robles se manifestó también en el Boulevard de San Rafael, con un cartel que pedía el fin de la represión y la libertad del rapero Denis Solís.