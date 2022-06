Karol G interrumpe su show para regañar a personas que estaban sentadas: "No me haga sacarla aquí"

Un concierto es una experiencia para disfrutarla al máximo y gozarla de principio a fin, sobre todo cuando el artista que está sobre el escenario está dándolo todo para que sea un momento memorable. Por eso, Karol G no se pudo creer que durante uno de los shows de su gira hubiera personas sentadas y hablando por teléfono.

La cantante colombiana estaba sobre el escenario sobre uno de sus conciertos cuando se dio cuenta que tres personas del público que estaban ocupando uno de los palcos, estaban más interesadas en sus teléfonos móviles que en vivir la experiencia. Y claro, la Bichota no dudó en llamarlas la atención delante de los miles de personas que estaban disfrutando de su concierto para ponerlas en evidencia.

"¿Por qué hay tres personas sentadas en un palco? Yo no entiendo. ¡Y hablando por teléfono! Mor, no...", comenzó diciendo la intérprete de "Tusa" y "Mamiii".

"Eso, probablemente, en cualquier otro concierto, mami, pero en el concierto de Karol G ¿sentada? ¿en un palco?", reprochó la colombiana, que no podía creerse lo que estaba viendo.

Pero lejos de dejarlo ahí, la artista enfadada les amenazó con subirlas a la tarima para bailar con ella. "¡Hágame el hijo **** favor! No me haga sacarla aquí y ponerla a bailar porque entonces ya no nos entendemos. Imagínese que yo la saque a bailar aquí después de que usted estaba sentada en esa silla que no ha calentado, no va a bailar bien aquí despejada, sexy, mami, bichota".

Aunque no está grabada la reacción de las chicas a las que Karol G llamó la atención, seguro que se sintieron algo avergonzadas por esta llamada de atención delante de tantas personas.

Este momento tuvo lugar en uno de los conciertos de la gira con la que está recorriendo América Latina, y los vídeos del reproche de Karol G a estas tres personas ha estado circulando por las redes sociales sin parar.

