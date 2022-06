Cubana que sorprendió a Arjona: "Yo lo que quería es que me mirara de alguna forma"

La cubana Rocío Gallardo, quien se volvió viral luego de quitarse la blusa en un concierto de Ricardo Arjona en Miami, dijo que su única intención era que el cantante la notara.

"Yo lo que quería es que me mirara de alguna forma. Quería hacer algo para que aunque sea me mire", dijo durante una entrevista en el programa TN3 de AmericaTeVe.

"Es mi cantante favorito. Para muchas personas no significará nada, pero yo que nací y me crié en Cuba, crecí escuchándolo, en Cuba no tenemos la libertad de poder ver a un artista internacional, siempre fue mi sueño", añadió.

Rocío contó con gran felicidad que Arjona no solo la miró sino que olvidó parte de la letra y le dijo que lo había puesto nervioso. Confesó que ese momento para ella fue lo más grande que podía esperar.

"Yo me caracterizo por ser muy espontánea. Para mí ese momento fue muy emocionante. Mañana se pueden borrar las redes sociales pero a mí nadie me quita lo que yo viví con mi artista favorito", dijo.

La cubana aseguró en sus redes sociales sobre las críticas negativas que ha recibido, que "veo a Arjona y se me olvida lo que me acaban de decir".

Rocío también agradeció a Los Memes de Luis por hacerla reír con una imagen de ese momento, que utilizó para ridiculizar al gobernante Miguel Díaz-Canel, y confesó que "nunca pensé ser un meme".

Además aprovechó la publicación del meme para enviar un mensaje a los cubanos que le mandan ofensas e insultos desde que se viralizó su video.

"Me duele que el mismo cubano se ha dedicado a destruir a su gente, a ofender sin base. Por eso es que no avanzamos como raza. En vez de ayudarnos, nos comemos a ofensas", escribió.

