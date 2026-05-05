Joven cantautor cubano envía mensaje a Ricardo Arjona interpretando 'Puente'

El cantautor cubano Miguel Ricote, de 21 años y originario de Banes, se hizo viral este martes al publicar en Instagram un video interpretando «Puente (Caribe)», la emotiva canción de Ricardo Arjona dedicada a Cuba, con un mensaje directo al artista guatemalteco.

En la publicación, Ricote escribió: «Puente, una canción que te hace sentir a Cuba un poquito más cerca sin duda alguna. Gracias maestro Ricardo Arjona por esta Masterpiece y por amar tanto a mi país».

El joven etiquetó directamente a Arjona y pidió a sus seguidores que hicieran lo mismo para que el mensaje llegara al artista.

La respuesta fue inmediata: la publicación acumula más de 33,000 visualizaciones y más de 4,600 «me gusta» en apenas unas horas, y los comentarios se llenaron de seguidores etiquetando a Arjona con frases como «Maestro, mira este talento» y «Ufff, qué profundo, tiene que llegar a Arjona sí o sí».

En esta canción Arjona utiliza la metáfora de un puente de 90 millas para simbolizar la reconciliación entre los cubanos de la isla y la diáspora, abordando temas de separación, nostalgia y pertenencia que resuenan profundamente en la comunidad cubana dentro y fuera de la isla.

El tema musical cobró renovada vigencia el pasado 26 de marzo, cuando Arjona la interpretó espontáneamente en un concierto en Houston al notar múltiples banderas cubanas entre el público.

«Hay tantas banderas de Cuba que al menos un pedacito voy a cantar», dijo el artista antes de arrancar con la pieza, desatando gritos de «¡Libertad!» y una reacción colectiva que se viralizó en redes sociales.

Una asistente cubana al concierto compartió en TikTok: «Lloré desde que dijo 'Habana'. Imagínate, todos los cubanos de pie».

El pasado 8 de abril, Arjona volvió a protagonizar un momento emotivo con la comunidad cubana al subir a una fan de la isla al escenario durante su cumpleaños en pleno concierto.

Ricote no es un desconocido en el panorama musical cubano en redes. El 20 de marzo se hizo viral con su canción propia «Viva Cuba Libre», grabada durante un apagón a la luz de una vela, que retrata sin filtros la crisis cotidiana en Cuba: cortes eléctricos, escasez de alimentos, represión y emigración forzada.

Ese videoclip superó las 61,000 visualizaciones y consolidó su perfil como voz de una nueva generación de creadores cubanos que usa las plataformas digitales para expresar lo que el discurso oficial silencia.

Versos como «Otro día en el que me levanté sin luz. Otro día en el que no hay nada diferente» o «Otro día en el que si posteo lo que pienso siento que soy un suicida» reflejan la valentía que implica cada publicación para un joven artista en Cuba.

El propio Ricote ha reconocido que publicar lo que piensa le genera miedo y una sensación angustiante, lo que da mayor peso simbólico a cada video que comparte con sus más de 100,000 seguidores.

Su estilo, centrado en la guitarra acústica y en versiones reinterpretadas de canciones, ha encontrado en «Puente» el vehículo perfecto para un mensaje que la comunidad cubana lleva años esperando escuchar: «Lo mío es música para quien esté despierto… para quien quiera pensar», ha dicho el joven artista sobre su propuesta musical.