Pobladores del Valle de Yumurí, en Matanzas, están sin agua y transporte público desde hace 15 días

Los pobladores del Valle de Yumurí, Matanzas, llevan casi 15 días sin acceso a agua potable ni servicio fijo de transporte público, como resultado del atraso del gobierno para arreglar la caída de un puente en el camino de Chirino que incomunica a la comunidad con la cabecera provincial.

El periódico oficialista Girón relató que en ese lugar los problemas con el agua son frecuentes y que los residentes de la zona reciben el líquido en pipas que ahora no pueden llegar hasta el Valle, porque la solución de las autoridades fue poner, luego de una semana de total aislamiento, una plancha estrecha de concreto que apenas permite el paso de una persona caminando.

Los 95 habitantes del área manifestaron su desacuerdo con esta solución a medias, pues además de que la pieza presenta grietas, las lluvias continúan y pueden provocar un mayor desplazamiento de tierra y por lo tanto, algún accidente que ponga en peligro la vida de las personas.

Yaismela Alfonso, residente en esa comunidad denunció que durante el tiempo en que permanecieron aislados su hija mayor no pudo asistir a la escuela, que por demás le queda a decenas de kilómetros de distancia y que con la plancha que colocaron ahora en el lugar del puente colapsado no logran nada, pues la mayoría de los pobladores del sitio utilizan como medio de transporte un carretón de caballo que ahora no cabe por el estrecho paso.

Yendris Díaz García, quien atraviesa el Valle para visitar a su madre en Bacunayagua, también mostró su inconformidad con el precario trabajo del gobierno y contó que para pasar se ve obligado a desmontar todo, pasar al caballo y luego arrastrar el carretón solo por la pieza de concreto.

Girón/ Arnaldo Mirabal Hernández

Girón/ Arnaldo Mirabal Hernández

“Las difíciles circunstancias de las familias afectadas se agudizan cada día. Más del 90% de esa población recibe el agua potable mediante pipas. Y aunque las lluvias recientes alimentaron los escasos pozos, la turbiedad impide su uso en las labores del hogar”, explica el texto publicado por Girón.

De acuerdo con el reporte, el tiempo pasa y apenas quedan reservas de agua en los tanques. A Annia María Figueredo le llega semanalmente, pero hace más de diez días que no le suministran ni una gota, mientras que Ernesto Fernández, decidió ir a la ciudad con porrones plásticos para asegurar al menos el agua de beber y la imprescindible para las labores de la cocina pues tiene un niño pequeño y su esposa está embarazada.

Arisleida Montano, delegada del poder popular en esa zona, admitió que la plancha que puso el gobierno no está en buenas condiciones y que, cuando se comunicó con las autoridades locales, estas afirmaron que le darían una respuesta que todavía no llega.

A la situación del agua y el puente se suma la dificultad con el transporte público pues el ómnibus que debe cubrir la zona ya no puede pasar hasta las zonas más intrincadas y el chofer se niega a esperar 15 minutos a que lleguen las personas que necesitan trasladarse a la cabecera provincial.

“Tengo la total seguridad de que arreglarán el puente, quizá no sea esta semana porque los recursos escasean, pero los habitantes recibirán una satisfacción, con ese fin realizo al día varias llamadas telefónicas al Gobierno”, afirmó Montano. La funcionaria comentó que entre los afectados se encuentran mujeres embarazadas y personas de edad avanzada que necesitan ir al médico.

Osvaldo Valdés Rodríguez, director provincial de Mantenimiento Vial y Construcción en Matanzas señaló que la plancha que colocaron era una solución temporal y que esperan reconstruir el puente lo antes posible. Agregó que ya localizaron en Jovellanos los cajones de concreto que ubicarán en el sitio, después de fundir la base y que “luego de los cajones, le echaremos relleno para compactar, fundiremos una placa arriba que abarcará el ancho de la carretera”.

El funcionario reconoció que no tienen posibilidad de arreglar el paso hasta la zona durante al menos otros cinco días y que de manera general, es pésimo el estado constructivo de las vías, las alcantarillas y puentes de la región.

Las intensas lluvias que durante las últimas semanas afectaron varios poblados de Matanzas provocaron, entre otras afectaciones, la evacuación de al menos 2,300 personas que estaban en peligro por las posibles inundaciones y el vertimiento de los embalses.

Varias comunidades del municipio Unión de Reyes quedaron cubiertas por el agua, luego de que se registraran significativos acumulados de más de 154 milímetros de precipitaciones en pocas horas. En total, más de 500 viviendas fueron dañadas por las lluvias, 120 de ellas en el Consejo Popular Carlos Rojas, específicamente en los barrios de Laurentino, Campuzano y la avenida 18.