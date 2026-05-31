Derrumbe parcial en antigua cafetería de Colón, Matanzas: autoridades habían advertido sobre el peligro desde 2023

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El techo de la antigua cafetería El Confite, ubicada en la intersección de las calles Martí y Gonzalo de Quesada en el municipio de Colón, Matanzas, sufrió un derrumbe parcial la tarde de este sábado, según la nota oficial del Centro de Gestión para la Reducción del Riesgo de Desastres (CGRRD) del municipio.

El jefe del CGRRD Colón, Raisdel Naya, atribuyó el colapso al «alto deterioro del inmueble, combinado con las lluvias de los últimos días» y confirmó que al cierre del reporte no se registraron daños humanos.

El área fue acordonada por el CGRRD, la Cruz Roja y el Puesto de Dirección del Gobierno para evitar accidentes entre la población.

Lo más grave del caso es que el peligro de este inmueble estaba documentado desde hace años y las autoridades locales no actuaron.

Naya señaló en su nota que las vulnerabilidades del local figuraban en el Plan de Reducción del Riesgo de Desastres del municipio desde 2021, y que tanto la Dirección Municipal de Trabajo y Ordenamiento (DMTO) como el arquitecto de la comunidad emitieron requerimientos y dictámenes sobre el peligro del edificio en 2023, sin que se ejecutara ninguna acción.

«Solicitamos una vez más a las autoridades del territorio ejecutar la restauración o demolición total del local para evitar accidentes», escribió Naya, dejando en evidencia que esta no es la primera advertencia ignorada.

Este tampoco es el primer derrumbe en el mismo edificio: el 22 de junio de 2024, el techo de El Confite ya había colapsado sin víctimas, y en aquella ocasión Radio Llanura de Colón informó que la instalación «estaba deshabilitada desde hace algún tiempo por su estado constructivo que pudo agravarse por la humedad de las lluvias».

El patrón se repite en toda la provincia: este mismo mes una bodega en Cárdenas colapsó sin lesionados por deterioro avanzado y lluvias, y en octubre de 2024 el techo del Museo de Arte de Matanzas colapsó tras advertencias previas sobre su estado.

El caso de El Confite refleja una disfunción institucional que se reproduce en toda Cuba: advertencias técnicas documentadas, inacción de las autoridades y derrumbes que se vuelven inevitables.

La crisis habitacional estructural que atraviesa la isla agrava el panorama: la producción de cemento operó al 10% de su capacidad instalada en 2024, y el déficit de viviendas superaba las 805,000 unidades en enero de 2025, con proyección de alcanzar 929,000 a finales de 2026.

El CGRRD recomendó a la población «mantenerse alejados de la zona de peligro» mientras el inmueble permanece sin restaurar ni demoler, cinco años después de que sus riesgos quedaran registrados oficialmente.