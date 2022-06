Miembros de gigantesca caravana de migrantes llegan a acuerdo con México

Una parte de los integrantes de la caravana de migrantes que avanza por México hacia la frontera sur de Estados Unidos llegó a un acuerdo este viernes por la noche con las autoridades de ese país para recibir un documento que les permite permanecer legalmente por 30 días.

Cerca de 1,500 extranjeros accedieron a subir a los vehículos del Instituto Nacional de Migración (INM) y esperar a que se le entreguen los documentos conocidos como Forma Migratoria Múltiple, de acuerdo con un acuerdo de la agencia española EFE.

La Forma Migratoria Múltiple autorizan el tránsito libre por un período de tiempo determinado, y es un documento que emite el gobierno mexicano a aquellos extranjeros que lo solicitan, y da la posibilidad de llegar a la frontera sin ser detenido por las autoridades.

A inicios de esta semana se conoció que una caravana de más de 15 mil migrantes partió desde Tapachula, en Chiapas, al sur de México, rumbo a Estados Unidos.

En el grupo van una representación de cubanos, que escaparon de la isla y pretenden solicitar protección internacional una vez que lleguen a Estados Unidos.

La gigantesca caravana está dividida en cuatro grupos:el primero permanece en la localidad de Huixtla; otro acampa a las afueras de una oficina migratoria en espera de sus documentos; el tercero fue el que avanzó a Mapastepec.y el cuarto es el que ya obtuvo documentos y ha decidido abandonar el estado de Chiapas.

El INM aseguró que hasta ahora ha entregado unas 4,500 copias de la Forma Migratoria Múltiple .

Asociaciones de derechos humanos y defensoras de los migrantes critican que estas caravanas pasan por situación inhumanas, expuestos a enfermedades y hambre, ante los ojos de las autoridades mexicanas que poco hacen por revertir su situación.

El gobierno mexicano reportó un incremento del 89% interanual en el número de migrantes en el número de migrantes presentados o canalizados por las autoridades en el primer trimestre de 2022, sumando más de 77 mil entre enero y marzo.

Por su parte, el gobierno de Estados Unidos intentó desanimar a los miembros de la caravana diciendo que la frontera está cerrada y no permitirán la libre entrada.

"La frontera de Estados Unidos no está abierta. La entrada a Estados Unidos depende de un motivo legal para entrar y lo que yo digo a esta gente es que no arriesguen sus vidas en una jornada larga que no va a resultar en la entrada a Estados Unidos", añadió Brian A. Nichols, el subsecretario de Estado para Asuntos Hemisféricos, entrevistado por la Agencia EFE.