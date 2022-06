EE.UU. responde ante masiva caravana de migrantes: “La frontera está cerrada; no se arriesguen”

“La frontera de Estados Unidos no está abierta. La entrada a Estados Unidos depende de un motivo legal para entrar y lo que yo digo a esta gente es que no arriesguen sus vidas en una jornada larga que no va a resultar en la entrada a Estados Unidos”, declaró el subsecretario de Estado para Asuntos Hemisféricos, Brian Nichols.