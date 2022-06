Reconocido periodista estadounidense es expulsado de Cuba tras detención en el aeropuerto

El periodista estadounidense Anthony DePalma, ex corresponsal internacional del diario The New York Times y reconocida autoridad en temas de América Latina, fue detenido al llegar a La Habana en un vuelo procedente de Estados Unidos y expulsado por las autoridades cubanas tras un prolongado interrogatorio policial.

De acuerdo con una orden entregada por la Dirección de Inmigración y Extranjería, DePalma fue declarado no admisible en el territorio nacional a su arribo al país el pasado miércoles y devuelto a Estados Unidos en un vuelo que partió a las 6:15 p.m. del Aeropuerto Internacional "José Martí".

El periodista, de 70 años, viajó a Cuba con dos maletas cargadas de medicamentos y ayuda humanitaria, y llevó también consigo varios ejemplares de su libro The Cubans: Ordinary Lives in Extraordinary Times (2020), un testimonio de la vida cubana reciente a través de las voces de cinco nativos del barrio habanero de Guanabacoa.

Orden de retiro entregada a DePalma al expulsarlo de Cuba.

Las maletas le fueron incautadas y DePalma tuvo que abandonar Cuba sin sus pertenencias, según contó a su amigo Jorge A. García, residente en Miami y testimoniante del libro del periodista. El incidente fue dado a conocer por García en un relato que DePalma reproduce en su página de Facebook.

DePalma visitó este viernes a García, quien perdió a 14 familiares en el hundimiento del remolcador "13 de Marzo" en la bahía de La Habana el 13 de julio de 1994.

https://www.facebook.com/jorgea.garcia.77770/posts/3314980508721209

"A su llegada al Aeropuerto de Boyeros, y mientras mostraba su pasaporte y documentos legales de rigor, se le acercan dos oficiales de completo uniforme y le exigen que los acompañe hasta un cubículo y es interrogado. Luego de varias horas de tortura sicológica le comunican que no puede entrar a la isla. Y que marcharía de regreso a Estados Unidos en el próximo vuelo", describió García, quien vive exiliado en Miami desde 1999.

Según cuenta García, DePalma se sintió asustado ante el difícil momento y preguntó por sus maletas, a lo que le respondieron que estaban "a buen recaudo".

"Luego de varias horas de total abandono, vienen un par de oficiales y lo llevan en calidad de prisionero hasta el avión. Y las maletas quedaron al olvido", agregó García. "Las conclusiones o los comentarios de esta flagrante violación de los Derechos Humanos los dejo a cargo de ustedes".

El ingreso a Cuba de periodistas, figuras artísticas y activistas cívicos extranjeros ha experimentado un reforzamiento de los controles por las autoridades durante el último año, luego de las manifestaciones del 11 de julio de 2021. Varios viajeros se han quejado de un mayor escrutinio gubernamental, vigilancia policial y limitaciones para moverse por el país, y acceder a miembros de la sociedad civil independiente.

DePalma había realizado con anterioridad múltiples viajes a Cuba y es también autor de The Man Who Invented Fidel (2006), centrado en el papel del periodista Herbert L. Matthews en el nacimiento del mito de Fidel Castro y su prolongado conflicto con Estados Unidos.

Su trayectoria profesional lo avala como uno de los más prominentes conocedores de la problemática latinoamericana en el periodismo de Estados Unidos. Después de desempeñarse por 22 años como reportero y corresponsal extranjero de The New York Times, DePalma prosiguió en la investigación periodística y se sumó además a la docencia como integrante del claustro de la Escuela de Periodismo de la Universidad de Columbia.

Fue ganador de un Premio Pulitzer, en 2001; y del premio Maria Moors Cabot, en 2009. Su libro City of Dust (2010) indaga en la tragedia humana y ambiental provocada por los atentados terroristas del 9/11 en Nueva York.