Periodista argentina graba documental clandestino en Cuba fingiendo ser turista

La periodista argentina Carolina «Carola» Amoroso, de TN y Canal 13, ingresó a Cuba con un visado turístico para grabar de forma encubierta el documental 'Cuba, la isla que se apaga', burlando los controles del régimen cubano sobre la prensa extranjera.

El adelanto del documental fue presentado este domingo en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, donde Amoroso explicó ante el público las razones de la estrategia clandestina: «La burocracia, de esperar un visado y además el riesgo de que después tuviéramos una cobertura supervisada, a nosotros no nos parecía que era lo que correspondía en este caso».

La decisión de entrar como turista fue deliberada y contó con el respaldo de Ricardo Ravanelli, director de noticias de Artear, grupo propietario de TN y Canal 13. «Entrar a Cuba era un objetivo que teníamos con el canal y que tenía nuestro director de noticias desde hace tiempo, entendíamos que era urgente ingresar a la isla», explicó la periodista.

El material registra la realidad cotidiana de los cubanos sin filtros ni supervisión gubernamental. En una de las escenas del adelanto, Amoroso enciende la linterna de su teléfono celular porque es «la única manera» de iluminarse en un barrio de La Habana sin electricidad.

La narración del documental describe a Cuba como «un país en medio de su mayor crisis económica y social en décadas», con «apagones diarios, basura acumulada, escasez y edificios que se derrumban».

Amoroso regresó de la isla profundamente afectada por lo que documentó. «Volví muy impresionada de ese pueblo precioso, más allá de, obviamente, con mucho dolor por lo que están viviendo en este momento», declaró durante la presentación.

El régimen cubano exige acreditaciones oficiales a los periodistas extranjeros, lo que en la práctica implica una cobertura supervisada y censurada. Esa restricción hace prácticamente imposible el periodismo independiente en la isla para medios internacionales, y fue precisamente lo que motivó la estrategia de Amoroso.

Cuba atraviesa desde 2024 su peor crisis energética en décadas, con cortes de electricidad de hasta veinte horas diarias, colapso del sistema eléctrico nacional y escasez severa de alimentos y medicamentos.

El documental completo se transmitirá en TN, en el noticiero Telenoche de Canal 13, y en Aura, la nueva plataforma de streaming del grupo.

Amoroso tiene antecedentes en coberturas periodísticas de alto riesgo: en 2022 cubrió la invasión rusa a Ucrania y produjo el documental Darién, la selva del infierno sobre la migración en la selva del Darién, trabajo que le valió el Premio Fopea al Periodismo de Profundidad.

La periodista subrayó que el trabajo trasciende al medio para el que trabaja: «Es para la gente que encabeza estas causas y que muchas veces se siente sola o está gritando su dolor en el silencio o en el desierto. Venezuela y Cuba no están solas».

Sobre el título elegido, Amoroso quiso dejar un mensaje claro: «'Cuba, la isla que se apaga', pero no se apaga la esperanza de su gente, eso lo quiero marcar por el título».