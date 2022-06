Amanda Díaz Rojas, la modelo cubana que ha robado el corazón de El Boni

Si alguien se preguntaba si El Boni estaba soltero, la respuesta es no. El corazón del cantante y actor cubano tiene dueña y se llama Amanda Díaz Rojas.

La novia de El Boni es cubana, modelo, influencer, y una gran amante de la moda.

En su perfil en Instagram, Amanda tiene más de 172 mil seguidores y no es para menos, pues sus sexys fotos dicen todo de la sensual chica que ha dejado a muchos con la boca abierta.

En la red social no solo comparte fotos con su chico sino también posados en bikini y hasta haciendo topless, que se ganan los elogios de sus seguidores.

Según la revista Vistar, Amanda ha prestado su imagen para varios realizadores y artistas, entre ellos Alejandro Pérez, José Rojas, Gente de Zona y Yomil y El Dany; y ha modelado para marcas de moda como Giorgio G.

Uno de los videoclips en los que aparece la modelo cubana es el de tema “No más mentiras” de Jacob Forever junto a El Uniko y El Micha.

Pero Amanda no podía dejar de aparecer en un videoclip de su novio, allí está "Bombón", un tema que sacó El Boni el pasado año.

En el video Amanda se luce, monta a caballo y nada en bikini demostrando con su figura que ella es el bombón que más le ha gustado al artista, como dice la canción.

También en TikTok la cubana hace de las suyas y sus videos, algunos más cómicos, otros más atrevidos con bailes y poses sensuales, provocan miles de reacciones.

Ebblis Mai Valdivia Díaz y su novia Amanda Díaz Rojas tienen fotos juntos en Instagram desde 2020, aunque no sabemos exactamente cuándo comenzó su relación. Algo sí queda claro y es lo encantados que se sienten de mostrar su amor en las redes.

El pasado abril, cuando El Boni estuvo de cumpleaños, Amanda no dejó pasar la oportunidad de enviarle un lindo mensaje: “Hoy está de cumpleaños el hombre más noble y lindo que he podido conocer, la vida me premió a lo grande contigo. Tuve que venir a editar esta publicación y hacer públicamente mi regalo que es portarme bien por 15 días pinkpromise”, dijo.

“Mío”, escribió junto a otras fotos en las que aparecen ambos cómplices y muy guapos.

“Te tengo”, fue la expresión que empleó en otro post que acompaña una imagen donde derrochan glamour.

Por su parte, el cantante cubano también ha compartido en Instagram momentos especiales junto a su novia.

“No es el lugar, es la compañía”, escribió junto a un video en la playa en el que se veía con Amanda y su mascota, a lo que ella respondió diciendo “mi regalo más bonito”.

En las publicaciones en las que El Boni aparece en alguna pose de infarto, la influencer no pierde oportunidad para soltarle un “bombón”, piropear “esos ojitos lindos” o añadir emojis que dicen más que mil palabras.

Si quieres saber más de esta pareja, mantente atento porque estaremos siguiéndoles la pista.

