Hijo de preso por el 11J pide libertad para su padre: “Lo extraño mucho”

Hugh Pupo Santana, de 13 años, hijo del preso del 11J Samuel Pupo Martínez, condenado a 7 años por participar en las protestas masivas antigubernamentales de Cárdenas, pidió libertad para su padre a quien extraña mucho.

En un emotivo video compartido en las redes sociales, el muchacho comentó que el próximo día de los padres será el primero que pase lejos de su padre, quien está preso por “preso desde el 11 de julio por gritar y pedir libertad”.

“Él está muy enfermo, yo lo extraño mucho (…). Me pregunto qué estará comiendo, y cómo estará durmiendo (...). Cualquiera que me pueda ayudar a traer a mi papá conmigo y con mi mamá (…) ¡Libertad para Samuel Pupo Martínez, mi papá!”, exigió.

Por su parte, Pupo Martínez envío desde la prisión un mensaje de felicitación a los padres cubanos, cuyo día se celebra en la Isla el próximo domingo.

“Deseo hacer llegar a todos los padres una felicitación especial, principalmente a los padres que, como yo, están lejos de sus hijos por encontrarse en prisión, o porque estén en otro país. A esos que como yo sufren en la distancia. A los padres que luchan por acabar con la tiranía y con el régimen dictatorial implantado en Cuba. A mi padre, mi hermano, mi sobrino, y a todos los padres detenidos el 11/7, y a los que unen sus voces por nosotros”, escribió.

Unos días atrás, el hijo de Pupo Martínez había escrito una sentida carta, que su madre compartió en las redes sociales, luego de no haber podido visitar a su padre en prisión por encontrarse enfermo.

En la desgarradora misiva, que se volvió viral y fue comentada por decenas de internautas, Hugh le contaba a su papá que, aunque está mejor de salud, no puede salir a la calle por las fuertes lluvias.

“Te extraño mucho y le pido a Dios todos las noches que te cuide en ese lugar tan feo, que nadie te busque problemas y te traiga de regreso en casa”, escribió el menor.

Seguidamente, recodó que la semana próxima comienzan las pruebas y quisiera que Samuel estuviera en la casa para ayudarlo a estudiar.

“Mamá está muy triste y no para de trabajar, y yo la ayudo en todo como me pediste, ahora soy el hombre de la casa. Todos preguntan por ti, sueño mucho que ya llegaste y oigo hablar, siento ruido en la puerta y me asomo porque creo que eres tú. Te quiero mucho y extraño. Ya es mucho tiempo”, confiesa el niño.

El cuentapropista Samuel Pupo Martínez fue detenido justo después de las protestas del pasado 11 de julio que fueron particularmente intensas en la ciudad de Cárdenas, provincia Matanzas.

El hombre de 47 años permanece en la prisión de máxima severidad de Agüica, a pesar de padecer graves problemas de salud.

Ese día, durante las manifestaciones pacíficas, se subió sobre un carro volcado y gritó “¡Abajo el comunismo! ¡Patria y Vida!”, muy cerca de la sede del Partido en el municipio.

Por ello, la Fiscalía lo acusó de haber liderado las protestas y el tribunal lo sentenció a siete años de prisión, por los delitos de desacato y desórdenes públicos.

Pupo es licenciado en Matemáticas y Computación, y en el momento de entrar a prisión trabajaba de manera autónoma.

Las condenas contra los manifestantes del 11 de julio de 2021 en la isla son hasta 34 veces más severas que las de algunos asaltantes al Cuartel Moncada el 26 de julio de 1953.

El abogado holguinero Erelde Mulet Sarmiento consideró que con los manifestantes del 11J se ha cometido una injusticia de la cual son responsables los jueces y fiscales involucrados.

“Si en aquel hecho violento del siglo pasado que ocasionó 19 muertes las dos mujeres implicadas fueron sancionadas a sólo 7 meses de privación de libertad ahora que se ventilaron hechos notoria y significativamente menos graves las sanciones impuestas a las féminas participantes fueron en cambio desde 8 y hasta 34 veces más severas”, considera Mulet Sarmiento, doctor en Ciencias Jurídicas por la Universidad de Camagüey y quien ha ejercido la profesión por 13 años.