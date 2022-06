Madre de manifestante del 11J pide libertad para su hijo y todos los presos políticos en Cuba

La madre del preso político Rolando Vázquez Fleitas, condenado a 12 años de prisión por su participación en las protestas masivas antigubernamentales del pasado 11 de julio, exigió la libertad de su hijo y la de todos los presos políticos en Cuba.

En un video compartido en las redes sociales, María Luisa Fleitas Bravo mostró una foto de su hijo y de Roberto Pérez Ortega, manifestantes del 11J en la localidad de la Güinera, y denunció que lo que están cometiendo con ellos, y con los demás presos de esa localidad, es una injusticia.

“Yo soy madre y a toda madre le tiene que doler que tenga a mi hijo preso. Hasta cuando vamos a seguir esperando (…) Yo no me voy a callar porque los que salieron fue para pedir una mejoría en este país, para que haya un cambio en este país”, dijo.

La mujer opinó además que el juicio contra los manifestantes de la Güinera fue un montaje.

“Todo es una mentira. Decían que en el juicio iban a dejar a los padres hablar y todo es una mentira. Mi hijo se paró a hablar y le cayeron como 17 guardias arriba, de la Seguridad, y hasta le rompieron el reloj. Y me levanté yo y me sacaron para afuera. (…) Todo fue un montaje”, comentó indignada

Vázquez Fleitas primeramente había sido condenado a 21 años de prisión por el delito de sedición, pero vio cómo le rebajaban la condena en el juicio de casación.

En el caso de Pérez Ortega, Fleitas Bravo denunció que los peritos no le encontraron ninguna prueba y lo confundieron con un hombre que tiene 67 años.

Fleitas Bravo afirmó además que los familiares de los presos del 11J en la Güinera sufren el acoso constante del aparato represivo del Estado cubano.

“Aquí violaron la constitución, porque si ellos dicen en la constitución que podemos salir pacíficamente a expresarnos.. Pero todo es una mentira. Estamos haciendo videos y tenemos siempre a la seguridad de tras de nosotras”, concluyó.

En entrevista con CiberCuba, el pasado enero María Luisa aseguró que Rolando no cometió actos violentos durante su marcha en La Güinera y no entiende por qué fue detenido. Por ello, está dispuesta a exigir que liberen a Rolando y a todos los que, como él, hoy están tras las rejas por motivos políticos

“Yo no tengo miedo. Y si me tengo que unir con todas las madres a protestar yo sí me voy a unir porque ese es mi hijo…y si tengo que ir a la plaza de la revolución, yo voy. Tenemos que pedir libertad para nuestros hijos”, aseguró.

Ese mismo mes, un grupo de madres del 11J, entre ellas María Luisa, denunciaron al gobierno del país por reducir las visitas familiares a los manifestantes del 11J, lo que además constituye una violación de los derechos constitucionales y humanos de estos presos políticos.

María Luisa explicó que tuvo una discusión con un guardia de la prisión que le dijo que su hijo sería tratado como un preso común y en la práctica es mentira, pues tienen muchos menos derechos que los verdaderos delincuentes.

Las madres de la Güinera reclamaron que tampoco permitían al sacerdote Kenny Fernández Delgado visitar a sus hijos para ofrecerle acompañamiento y solidaridad religiosa, necesaria para ellos en estos momentos tan difíciles.

Las condenas contra los manifestantes del 11 de julio de 2021 en la isla son hasta 34 veces más severas que las de algunos asaltantes al Cuartel Moncada el 26 de julio de 1953.

El abogado holguinero Erelde Mulet Sarmiento consideró que con los manifestantes del 11J se ha cometido una injusticia de la cual son responsables los jueces y fiscales involucrados.

“Si en aquel hecho violento del siglo pasado que ocasionó 19 muertes las dos mujeres implicadas fueron sancionadas a sólo 7 meses de privación de libertad ahora que se ventilaron hechos notoria y significativamente menos graves las sanciones impuestas a las féminas participantes fueron en cambio desde 8 y hasta 34 veces más severas", expresó Mulet Sarmiento, doctor en Ciencias Jurídicas por la Universidad de Camagüey y quien ha ejercido la profesión por 13 años.